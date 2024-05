Cosenza: prosegue la bonifica della auto abbandonate. Una cinquantina già rimosse, 300 quelle censite

COSENZA – Auto abbandonate a Cosenza: come annunciato nelle scorse settimane è iniziato e sta proseguendo a ritmo serrato il lavoro di decoro di Cosenza, in particolare la rimozione delle decine e decine di veicoli abbandonati in città e su tutto il territorio comunale. Con l’ausilio anche della Polizia Municipale, la squadra guidata dall’assessore Francesco De Cicco ha rimosso ad oggi una cinquantina di veicoli in poco più di 40 giorni.

Oltre 300 auto abbandonate già censite

Per quanto riguarda invece il totale delle vetture lasciate morire e censite dal Comune, che ha affidato ad una ditta di autodemolizione il servizio di rimozione, conferimento, demolizione e successiva cancellazione dal P.R.A., il numero ha già raggiunto un totale di circa 300 vetture. Operazioni che vedono coinvolti anche gli stessi cittadini che stanno segnalando al Comune la presenza delle auto. Negli ultimi giorni sono state rimosse auto in diversi quartieri di Cosenza e nel centro storico.

Sul servizio di decoro era intervenuto anche il Sindaco Caruso che aveva ringraziato i cittadini per l’importante collaborazione offerta dai cittadini che stanno fornendo spontaneamente foto e segnalazioni varie agli uffici competenti, alla segreteria del Sindaco ed all’assessore Francesco De Cicco che poco tempo fa aveva dichiarato “Dateci tempo, saranno ritirate tutte”