Cosenza, proroga Parking Card e ZTL fino al 30 aprile

COSENZA – Una nuova proroga è stata decisa dall’Amministrazione comunale per le Parking Card e ZTL con validità 31 dicembre 2022. Il termine per il rinnovo delle parking card residenti, per la prima e la seconda auto, scadute il 31 dicembre 2022, è stato, infatti, prorogato al prossimo 30 aprile 2023, ad esclusione degli abbonamenti, che seguono la naturale scadenza.

Lo comunica il Settore Trasporti e Mobilità del Comune di Cosenza, precisando che la proroga è stata accordata a seguito delle numerose richieste di permessi in itinere e considerata la carenza di personale assegnato al Settore 9.

Il settore trasporti e mobilità ricorda che il pagamento deve essere effettuato preferibilmente tramite PAGO PA ( https://pagopa.comune.cosenza.it/home.htm) o, in alternativa, tramite bonifico bancario/postale sul Conto Intesa San Paolo – Cod. IBAN: IT70I0306916206100000046017, con l’indicazione delle relative causali (targhe auto e n° di autorizzazione). Tariffe e modulistica sono disponibili nella home page e nella sezione “ZTL e Parking card” del sito del Comune di Cosenza ( https://www.comune.cosenza.it ).

I cittadini residenti, come già avvenuto nell’anno precedente, dovranno sostituire i contrassegni (parking card) del 2022 con quelli del 2023.

I cittadini potranno far pervenire il modulo di richiesta ed il titolo del pagamento preferibilmente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunedicosenza@superpec.eu o – in alternativa – con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cosenza in Piazza Eugenio Cenisio – Palazzo Ferrari (aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00).

L’Ufficio Mobilità registrerà conseguentemente il pagamento, predisponendo la nuova tessera per l’anno 2023. Si ricorda, inoltre, che dallo scorso 2 gennaio, per gli aventi diritto, è possibile ottenere l’autorizzazione per l’ingresso nelle zone a traffico limitato (ZTL) – sia per i residenti che per i non residenti.

Autorizzazione per le ZTL

Anche i permessi relativi alla ZTL dovranno essere sostituiti con i nuovi (Anno 2023). Sarà, pertanto, necessario presentare una nuova istanza al Protocollo Generale dell’Ente, preferibilmente tramite PEC all’indirizzo: comunedicosenza@superpec.eu

o – in alternativa – con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cosenza in Piazza Eugenio Cenisio – Palazzo Ferrari. Le autorizzazioni all’ingresso nelle ZTL, rilasciate fino al 31 dicembre 2022 agli aventi diritto, saranno valide fino al 30 Aprile 2023.

Dalla data del 1° maggio 2023 tutti i permessi ZTL in circolazione, rilasciati fino al 31 dicembre 2022, non saranno più validi e dovranno essere sostituiti con i nuovi dell’anno 2023.

Si ricorda che le tariffe/diritti da versare sono quelle fissate nella delibera della Giunta comunale n. 13 del 13 febbraio 2023 e che i proprietari di auto a trazione esclusivamente elettrica, residenti nella provincia di Cosenza, con Deliberazione n. 159 del 12 dicembre 2022 sono autorizzati in via sperimentale e temporanea, per il 2023, alla sosta in tutte le aree pubbliche a raso delle strade di proprietà comunale, previo versamento della somma di euro 35,00, a titolo di rimborso delle spese amministrative per anno solare. Tutte le altre tipologie di permessi di sosta sono normate dalla deliberazione n. 13 del 13 febbraio 2023 e dal relativo Piano Generale della Sosta allegato alla stessa deliberazione.