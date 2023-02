Cosenza, proroga Parking Card e ZTL con validità al 31 dicembre

COSENZA – E’ stato prorogato al prossimo 31 marzo 2023, ad esclusione degli abbonamenti, che seguono la naturale scadenza, il termine per il rinnovo delle parking card residenti, per la prima e la seconda auto, scadute il 31 dicembre 2022. Lo comunica il Settore Trasporti e Mobilità del Comune di Cosenza, attraverso il dirigente, Arch.Walter Bloise.

Il pagamento deve essere effettuato preferibilmente tramite PAGO PA ( https://pagopa.comune.cosenza.it/home.htm) o, in alternativa, tramite bonifico bancario/postale sul Conto Intesa San Paolo – Cod. IBAN: IT70I0306916206100000046017, con l’indicazione delle relative causali (targhe auto e n° di autorizzazione). Tariffe e modulistica sono disponibili nella home page e nella sezione “ZTL e Parking card” del sito del Comune di Cosenza ( https://www.comune.cosenza.it ).

I cittadini residenti, come già avvenuto nell’anno precedente, dovranno sostituire i contrassegni (parking card) del 2022 con quelli del 2023.

Per snellire le procedure, i cittadini potranno far pervenire il modulo di richiesta ed il titolo del pagamento preferibilmente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunedicosenza@superpec.eu o – in alternativa – con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cosenza in Piazza Eugenio Cenisio – Palazzo Ferrari (aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00).

L’Ufficio Mobilità registrerà conseguentemente il pagamento, predisponendo la nuova tessera per l’anno 2023.

Il Settore Trasporti e Mobilità del Comune precisa che il mancato invio o la mancata consegna della ricevuta di pagamento non daranno corso al rinnovo per l’anno 2023.

Autorizzazione per le ZTL

Si ricorda, inoltre, che dallo scorso 2 gennaio, per gli aventi diritto, è possibile ottenere l’autorizzazione per l’ingresso nelle zone a traffico limitato (ZTL) – sia per i residenti che per i non residenti.

Anche i permessi relativi alla ZTL dovranno essere sostituiti con i nuovi (Anno 2023). Sarà, pertanto, necessario presentare una nuova istanza al Protocollo Generale dell’Ente, preferibilmente tramite PEC all’indirizzo: comunedicosenza@superpec.eu

o – in alternativa – con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cosenza in Piazza Eugenio Cenisio – Palazzo Ferrari. Le autorizzazioni all’ingresso nelle ZTL, rilasciate fino al 31 dicembre 2022 agli aventi diritto, saranno valide fino al 31 Marzo 2023.

Dalla data del 1° aprile 2023 tutti i permessi ZTL in circolazione, rilasciati fino al 31 dicembre 2022, non saranno più validi e dovranno essere sostituiti con i nuovi dell’anno 2023.

Si ricorda che le tariffe/diritti da versare sono quelle fissate nella delibera della Giunta comunale n. 13 del 13 febbraio 2023 e che i proprietari di auto a trazione esclusivamente elettrica, residenti nella provincia di Cosenza, con Deliberazione n. 159 del 12 dicembre 2022 sono autorizzati in via sperimentale e temporanea, per il 2023, alla sosta in tutte le aree pubbliche a raso delle strade di proprietà comunale, previo versamento della somma di euro 35,00, a titolo di rimborso delle spese amministrative per anno solare. Tutte le altre tipologie di permessi di sosta sono normate dalla deliberazione n. 13 del 13 febbraio 2023 e dal relativo Piano Generale della Sosta allegato alla stessa deliberazione.