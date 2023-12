Cosenza, proroga di Parking Card e Ztl: ecco le tariffe e le modalità di pagamento

COSENZA – E’ stato prorogato al 30 aprile 2024, ad esclusione degli abbonamenti, che seguono la naturale scadenza, il termine per il rinnovo delle parking card residenti, per la prima e la seconda auto, in scadenza il 31 dicembre 2023. Lo comunica il Settore Trasporti e Mobilità del Comune di Cosenza, attraverso il dirigente, Arch.Giuseppe Bruno.

È possibile effettuare il pagamento a partire dal primo giorno lavorativo del 2024 tramite PAGO PA (https://pagopa.comune.cosenza.it/home.htm) o in alternativa tramite Bonifico bancario/postale sul Conto Intesa San Paolo – Cod. IBAN: IT70I0306916206100000046017, dell’importo dovuto, con l’indicazione delle relative causali (targhe auto e n° autorizzazione). Tariffe e modulistica sono disponibili nella home page e nella sezione “ZTL & Parking Card” del sito del Comune di Cosenza https://www.comune.cosenza.it/ . I cittadini residenti dovranno portare presso l’Ufficio Mobilità e Trasporti, sito al piano terra del Palazzo di Città, i tagliandi 2023 e le ricevute di pagamento del rinnovo 2024. Sui tagliandi sarà applicato il bollino di convalida per l’anno 2024. Si ricorda che le tariffe da corrispondere sono quelle fissate con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 2 maggio 2023.