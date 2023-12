Cosenza pronta al 2024 tra il consueto ‘struscio’ sul Corso con aperitivo, cenoni e il concerto di Giorgia

COSENZA – Cosenza è pronta a festeggiare il Capodanno 2024 che vedrà, nel concertone di Giorgia in programma attorno all’una di questa notte, l’apice della festa musicale in piazza, per una tradizione ultradecennale che ha visto esibirsi sul palco allestito in Piazza dei Bruzi decine di artisti e grandissimi nomi nella musica nazionale e internazionale. Da Battiato a Dalla, Dalla Mannoia a Skin, da De Gregori ai Litfiba solo per citarne qualcuno. Complice anche il clima mite di queste festività natalizie, anche oggi, giorno di San Silvestro, Corso Mazzini è già affollato di cosentini per il tradizionale ‘struscio’ con con aperitivo.

Poi, tra cenoni nei ristoranti o chi resterà a casa in compagnia di amici e parenti, buon cibo e il tradizionale brindisi in attesa dell’arrivo del 2024. Ma ci sarà chi, come da tradizione, attenderà di festeggiare la mezzanotte direttamente in piazza anche se, va ricordato, l’ordinanza del sindaco Caruso vieta la vendita di alcolici, l’utilizzo e l’introduzione di bottiglie di vetro e dei fuochi d’artificio nelle zone adiacenti l’area del concerto.

Concerto di Giorgia intorno all’una di notte

Ma attendere l’arrivo del 2024 in piazza è anche il modo migliore per occupare un posto privilegiato a Piazza dei Bruzi dove, intorno all’una di notte, si esibirà Giorgia che traghetterà con le sue bellissime canzoni la città nel nuovo anno. Un concerto che, come ogni anno, attirerà nel centro di Cosenza decine di migliaia di persone pronte a fare festa per tutta la notte. Imponenti e puntigliose le misure di sicurezza per far si che una festa in musica resti tale. Prima del concerto toccherà a Franco Siciliano ‘scaldare’ i cosentini mentre le prove del concerto con il consueto soundcheck dovrebbero tenersi nel tardo pomeriggio quando sul palco salirà la cantante romana arrivata ieri sera in Calabria.