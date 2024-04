Cosenza: progetto “IoNoi Coffee and Go”: donare un sorriso e ricevere il caffè più “buono” della città

COSENZA – In queste giornate in cui la primavera è esplosa prepotente con tutti i suoi colori é piacevole passeggiare per le vie di Cosenza. Le strade del centro brulicano di persone, le attività commerciali hanno rinnovato le vetrine e aperto le porte alla nuova stagione, suoni e profumi invadono la città che felice si risveglia dopo il grigiore invernale. Se si sceglie poi di lasciare il centro per spingersi nelle zone periferiche, si possono fare scoperte inaspettate. Ci si può rendere conto, infatti, di come le Associazioni di Volontariato stanno dando un volto nuovo a quartieri “trascurati” con importanti progetti di riqualificazione sociale e culturale.

Ecco spiegato il motivo di quel profumo di caffè che pervade nell’aria, di quell’intenso via vai di volti sorridenti e commossi e del vociare dei ragazzi che, da un po’ di tempo si é fatto ancora più intenso. Facendo capolino nei locali che ospitano l’Associazione in via Giovanni Amellino n. 137 s’incontrano i ragazzi che orgogliosi e fieri nella nuova divisa sono pronti ad accogliere i visitatori per offrire loro un caffè, una cioccolata calda o una tisana chiedendo in cambio esclusivamente sorrisi, amicizia ed inclusione sociale.

Ed il caffè é il più “Buono” della città. Il più buono perchè preparato con amore, accompagnato da sorrisi e reso pregiato dai sentimenti di solidarietà e amicizia offerti spontaneamente dai ragazzi.

Tutto ciò fa parte di un ben più ampio progetto, fortemente voluto dalla presidente Concetta Cianni, le cui attività sono finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’idea progettuale nasce dalla necessità di dar vita a laboratori formativi per favorire l’integrazione sociale e l’autonomia personale dei ragazzi dando loro la possibilità di affacciarsi verso un percorso in grado di offrire nuove competenze e dare vita ad opportunità lavorative.

Per rendere tutto ciò possibile sono nati laboratori di diversa natura:

Corso di formazione ristoro/caffè

Organizzazione di corsi di cucina e pasticceria

Sala attrezzi per attività motoria

Orto con coltivazione di piante aromatiche frutta, verdura e fiori

Produzione di conserve alimentari

Caffetteria sociale gratuita.

“Oggi più che mai IoNoi é una fucina in cui si sperimentano attività diverse – ha affermato la Cianni. – Il nostro obiettivo é sviluppare l’autonomia dei nostri ragazzi e quindi la capacità di fare scelte, esprimere la propria opinione e relazionarsi con gli altri fornendo la possibilità di imparare e sviluppare competenze pratiche che possano dar vita ad opportunità lavorative reali. I nostri ragazzi sono incredibili. Il loro entusiamo é contagioso! Vederli prendere iniziativa, lavorare in squadra e sperimentarsi in nuove vesti è non solo emozionante, ma anche una conferma che stiamo andando nella direzione giusta. Questo progetto, “coffee and go”, è solo l’inizio di quello che speriamo sarà un lungo viaggio pieno di successi, apprendimenti e, soprattutto, momenti di pura felicità. Intanto vi aspettiamo tutti per un buon caffè!”