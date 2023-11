Cosenza, progetto ‘Habilitas’: tecnologie digitali per città intelligenti e sostenibili

COSENZA – Parte a Cosenza, nel contesto di una collaborazione del tutto gratuita tra l’assessorato all’urbanistica, guidato da Pina Incarnato, e lo spin-off Unical Smart City Instruments, il progetto “Habilitas” dell’Organizzazione Internazionale IILA, finanziato dalla Cooperazione Italiana, attraverso il quale cinque dirigenti provenienti da istituzioni pubbliche e private di Colombia, Cuba, Ecuador, Panama e Uruguay saranno immersi in un programma di formazione incentrato sulle “tecnologie digitali per città intelligenti e sostenibili”.

Il progetto è inserito all’interno delle attività di IILA e del Foro PYMES coordinato dal Dr. Jose Luis Rhi Sausi ed è frutto di un accordo stipulato tra il CEO di Smart City Instruments, spin-off Unical, Alfredo Sguglio, e l’Ambasciatrice Antonella Cavallari, Segretario Generale di IILA. Il programma di tirocinio, che prende il nome dal suo obiettivo principale, si articola in due parti: un periodo di formazione dedicato all’approfondimento del contesto socioculturale e delle dinamiche urbane, seguito da una fase applicativa che vede i partecipanti impegnati nella progettazione e nell’esecuzione di azioni strategiche per lo sviluppo urbano.

“L’obiettivo – affermano in una nota congiunta il sindaco Franz Caruso e l’assessore Pina Incarnato – è quello di operare, grazie alla sinergia con lo spin-off Unical Smart City Instruments, come un incubatore per il trasferimento tecnologico e per il rinnovamento sociale, traducendo la ricerca innovativa in politiche urbane efficaci. In quest’ottica il Comune di Cosenza si propone come luogo di attuazione di un progetto di sperimentazione di mobilità urbana. L’ambizione è quella di implementare un sistema di tracciamento degli autobus per ottimizzare le rotte e diminuire i tempi di attesa, migliorando così l’efficienza del trasporto pubblico. Questo sforzo congiunto, coordinato dall’assessorato all’Urbanistica, mira non solo a elevare la qualità della vita urbana, ma anche a esplorare nuove vie per ridurre l’impatto ambientale dei mezzi di trasporto. Il legame tra il programma di tirocinio proposto nell’ambito del programma Habilitas da Smart City Instruments e il piano di sviluppo comunale simboleggia una nuova fase di crescita e innovazione per Cosenza, ponendo la città come protagonista nella ricerca di soluzioni urbane intelligenti e sostenibili, avvalendosi del proficuo sodalizio tra l’expertise locale e internazionale”.

In questo quadro, i tirocinanti di Habilitas, che gli amministratori comunali ringraziano per l’opportunità di crescita offerta gratuitamente alla città, (María Laura Acosta Gualco del Ministero di Industria, Energia, Miniere e Telecomunicazioni dell’Uruguay, Jonathan Beitia Ojo, PMI Ads Manager, LIT Digital Marketing di Panama, Johny Gustavo Pilco Quihuiri, Divisione Informatica, Sistempla S.A. dell’Ecuador, Anyi Katherine Tamayo Saavedra, Tecnoacademia – Sennova, Neiva, SENA – Servicio Nazionale di Formazione della Colombia ed Ernesto Rosales Olivera, CEO e coordinatore progetti AsTrack di Cuba) diventano figure chiave, portatori di nuove tecnologie e rinnovamento sociale, pronti a trasmettere e applicare la loro esperienza acquisita per la rigenerazione del tessuto urbano.