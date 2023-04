Cosenza, profondo cordoglio per la scomparsa di Dario Filice storico dirigente Cisl

COSENZA – Lutto nel mondo del sindacalismo in Calabria: è morto, all’età di sessantanove anni, Dario Filice, storico dirigente sindacale della Federazione dei Lavoratori Postali della Cisl, oggi impegnato anche nella Federazione Pensionati.

Di un grande sindacalista ha parlato Giuseppe Lavia, segretario generale della Cisl della provincia di Cosenza, il quale ha ricordato Filice come un “uomo perbene. Una vita dedicata a rappresentare i lavoratori postali, in prima fila in tante battaglie per il lavoro e per la persona. Già Segretario provinciale e Consigliere nazionale della SLP, dirigente di rilievo della CISL provinciale e regionale, ha svolto la sua attività sindacale con dedizione, passione e competenza. Un’attività che lo vedeva impegnato ora anche nella Federazione Pensionati. È un giorno triste per la CISL di Cosenza. Alla famiglia di Dario, alla moglie, al figlio Marco, alla CISL SLP e alla FNP il cordoglio di tutto il nostro sindacato” ha concluso Lavia.