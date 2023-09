Cosenza: primo anniversario della scomparsa del vescovo Nolè, la celebrazione

COSENZA – Sarà celebrata giovedì 14 settembre in Cattedrale, nel centro storico, la Santa Messa per il primo anniversario della morte di monsignor Francesco Nolè, scomparso lo scorso 15 settembre a Roma, presso il Policlinico “A. Gemelli” all’età di 74 anni. La celebrazione si terrà alle 18 al Duomo e sarà presieduta dall’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano S. E. Rev.ma monsignor Giovanni Checchinato. Inoltre sarà trasmessa in diretta sul canale 80 del DTT e sulle pagine Fb della Cattedrale e di Parola di Vita.

