Cosenza, prima della ‘Città unica’ le opere strategiche «che fine hanno fatto Metro ed Ospedale?»

COSENZA – “La posizione della maggioranza del sindaco Franz Caruso sulla città unica è chiara. Non si può, condurre un processo di fusione solo dal punto di vista burocratico. Il processo deve partire dal basso, attraverso una concertazione sociale e tra i comuni e la regione”. A ribadirlo sono i capigruppo di Palazzo dei Bruzi Francesco Alimena (PD), Ivan Commodaro (Franz Caruso Sindaco), Raffaele Fuorivia (PSI), Francesco Gigliotti (De Cicco Sindaco) e Daniela Puzzo (Cosenza Libera).

Metro, la Regione non sembra voglia realizzarla

“È giusto, che prima di tutto, sin da subito, la Regione Calabria assicuri certezza sugli investimenti già programmati e previsti per quelle opere ritenute strategiche al fine di garantire la unità fisica-territoriale della area urbana cosentina. Noi abbiamo il diritto di sapere che fine hanno fatto i fondi per la costruzione della Metrotranvia, infrastruttura di mobilità sostenibile e ecologica essenziale che il PNRR sta finanziando in tanti Comuni italiani. Questa opera rappresenta essa stessa la città unica. È l’emblema della fusione, ma allo stato sembra che la Regione non voglia più realizzarla. Dove sono andati a finire i soldi investiti finora e che hanno lasciato il viale Parco un cantiere a cielo aperto per mesi?

Nuovo ospedale

Stesso dicasi per il nuovo Ospedale. Si ha la sensazione che la Regione Calabria stia sollecitando una contrapposizione, che non ha ragione di esistere, tra il progetto del Nuovo Ospedale a Vaglio Lise e la istituenda facoltà di medicina ad Arcavacata. Perché non si rispetta l’esito dello studio di fattibilità commissionato e finanziato dalla stessa Regione Calabria con ben 700.000 euro? A parte il finanziamento INAIL, il CIPE ha già finanziato nel “Patto per la Calabria” con ben 240 milioni di euro per il Nuovo Ospedale di Vaglio Lise. Che fine hanno fatto queste risorse? Non vorremmo che la presentazione della proposta di legge per la Città Unica, così come è, sia stata immaginata come un diversivo per distrarre l’attenzione dei territori e degli enti locali proprio da queste questioni. Partiamo allora prima di definire ogni codicillo della legge di fusione dal fare chiarezza sulle opere strategiche, per come detto già finanziate e pronte per partire”.

” A tal fine – concludono i 5 capigruppo di maggioranza a Palazzo dei Bruzi – chiediamo un incontro dei consigli comunali e delle giunte dei due comuni e loro presidenti con il Presidente della Giunta Regionale.”