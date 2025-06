- Advertisement -

COSENZA – Migliaia di persone di sono ritrovate a Cosenza per l’edizione del Cosenza Pride 2025 dedicato alla comunità LGBTQIA+. L’evento, promosso da Arcigay Cosenza e Arci Cosenza, con il patrocinio del Comune di Cosenza, è tornato a colorare le vie del centro città sotto lo slogan “Senza esclusione”, a conferma dell’impegno verso la visibilità, l’autodeterminazione e la giustizia sociale a sottolineare, ancora di più, l’esigenza di una maggiore tutela e difesa dei diritti delle persone che appartengono a questa comunità.

Cosenza Pride 2025: il tema “senza esclusione”

Da Piazza Loreto il colorato corteo ha iniziato a muoversi per le vie del centro cittadino: via Caloprese, Piazza Bilotti, Viale Degli Alimena, Piazza Scura, Via Montesanto, Piazza della Vittoria, Corso Umberto e conclusione a Pizza dei Bruzi. Un percorso, già ampiamente consolidato nella passata edizione e momento collettivo di festa e rivendicazione dei diritti LGBTQ+. Il corteo colorato ha manifestato a ritmo di musica grazie a due protagonisti della scena underground musicale calabrese: Dj Nadja e Dj Dark 2.0. «Il Gay Pride non è soltanto una festa, ma è un presidio di diritti civili e un gesto politico – hanno evidenziato gli organizzatori».

«Il tema “Senza esclusione” richiama la necessità di una società più inclusiva, aperta e attenta all’uguaglianza per tutte le persone, senza margini o condizioni. È un rinnovato invito a sostenere battaglie per diritti, autodeterminazione, sanità pubblica e istruzione inclusiva». Il Cosenza Pride ha visto la partecipazione di numerose realtà associative, culturali e sociali del territorio, cittadini e cittadine.

Il sostegno del Comune di Cosenza

Il “Cosenza Pride 2025” è stato patrocinato dall’Amministrazione comunale «condividiamo con loro valori e principi e, soprattutto, con loro lottiamo per l’affermazione e la tutela di diritti sacrosanti. Quelli, per intenderci, della libertà di ognuno di identificarsi per come vuole, ritiene e sente. Insieme a loro, ci battiamo e ci batteremo per la parità dei diritti, l’autodeterminazione, il superamento di stereotipi e pregiudizi nei confronti delle persone LGBTQIA+, e contro ogni forma di discriminazione. Lo facciamo come Amministrazione Comunale non solo patrocinando il Pride ma con tutte le forme e le attività di nostra competenza». L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso ha aderito, a suo tempo, anche alla Rete RE.A.DY (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere).