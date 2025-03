COSENZA – È stata presentata presso la sede di Confcommercio Cosenza, la convenzione nazionale tra UniCredit e Confcommercio-Imprese per l’Italia, siglata nei mesi scorsi,con l’obiettivo di supportare le imprese associate affiancandole nella realizzazione degli investimenti e nel loro percorso di crescita. Un accordo che prevede misure per favorire l’accesso al credito attraverso una varietà di strumenti di finanziamento mirati a supportare le esigenze operative delle imprese, come prestiti a medio e lungo termine, finanziamenti per investimenti immobiliari o per l’acquisto di attrezzature.

Una particolare attenzione viene riservata ai temi dell’ESG con soluzioni su misura per investimenti sostenibili per l’efficienza energetica, la riduzione delle emissioni di CO₂, e progetti orientati a una transizione verso modelli di business più sostenibili. UniCredit, inoltre, attraverso la propria Banking Academy, metterà a disposizione corsi di formazione gratuiti che possono aiutare le imprese del terziario a sviluppare competenze fondamentali, quali la gestione finanziaria, l’accesso al credito, le opportunità di finanziamento per la sostenibilità (ESG), la cultura digitale e le strategie di export management.