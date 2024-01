Cosenza, presentato il calendario AIL del pluricampione di fotografia Francesco Sesso

COSENZA – E’ stato presentato a Palazzo dei Bruzi il calendario 2024 dell’AIL (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi) sezione di Cosenza. Si tratta del calendario che, da quasi sette anni, Ail realizza con il contributo del Rotary Club di Cosenza e grazie agli scatti fotografici che il pluricampione del mondo ed europeo di fotografia subacquea, il cosentino Francesco Sesso, dona alla sezione di Cosenza dell’Associazione.

Alla presentazione del calendario in Comune hanno partecipato, oltre al campione di fotografia subacquea, componente del consiglio di amministrazione di AIL, il Presidente del Rotary Club di Cosenza, Marco Provenzano e la Presidente della sezione cosentina di Ail Mara Nigro. In rappresentanza del Comune di Cosenza, il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca e il consigliere comunale Francesco Turco che ha coordinato la presentazione del calendario.

E’ dal 2017 che il Rotary Club di Cosenza contribuisce fattivamente alla realizzazione del calendario, grazie al quale è stato sostenuto, con la raccolta dei fondi, il progetto “Casa Ail”, concretizzatosi nell’acquisto di una casa di proprietà dove vengono accolti i pazienti e le loro famiglie per rendere più confortevole il decorso delle cure ospedaliere di coloro che sono affetti da leucemia, linfomi e mielomi.

E’ stato inoltre ricordato il ruolo importante che nel progetto hanno avuto l’Ail nazionale e la Fondazione “Amelia Scorza”. Il calendario AIL di quest’anno è completamente dedicato ai fondali di Cuba, dove, a Varadero, si sono disputati gli ultimi campionati mondiali di fotografia subacquea. 12 scatti che riproducono le foto premiate ed anche altre foto scattate durante le sedute di allenamento.

Il campione di fotografia subacquea Francesco Sesso ha considerato un onore poter contribuire, attraverso le immagini fotografiche, non solo a veicolare un messaggio di bellezza e di rispetto per l’ambiente, ma anche ai nobili scopi sociali dell’Ail. Francesco Sesso ha inoltre ringraziato vivamente il Comune di Cosenza, nella persona del Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca per la sensibilità dimostrata nei confronti della meritoria causa che sta alla base dell’iniziativa. Il ricavato della vendita del calendario sarà impiegato da Ail per implementare i servizi offerti da Casa Ail Cosenza Il calendario si può acquistare presso la sezione Ail di Cosenza, in via Giovanni Falcone, 182 (la referente è Laura Pecora, contattabile al numero di telefono 3421846499). Prevista anche la consegna a domicilio, se se ne fa richiesta.