Cosenza: premiata premia la runner e fisiatra cosentina Bartoletti, vincitrice alla Half Marathon Roma-Ostia

COSENZA – Quando si ha la forza di volontà e si crede nei valori rigeneranti dello sport, nessun traguardo è precluso. E neanche l’età che incalza può rappresentare un ostacolo. Lo sa bene Maria Gabriella Bartoletti, woman run cosentina, di professione medico fisiatra, che si è aggiudicata poco tempo fa il primo posto, nella categoria SF65, alla 50ª edizione della Half Marathon Roma-Ostia.

Quella portata a termine da Bartoletti merita di essere considerata una vera e propria impresa sportiva, non solo perché la runner cosentina si è affermata con un tempo di 1h 42.42, ma anche perché ha stabilito il primato regionale sulla distanza. La Commissione consiliare sport di Palazzo dei Bruzi, presieduta dal consigliere comunale Mimmo Frammartino ha inteso tributare un riconoscimento alla dottoressa Bartoletti.

Imprese che riempiono d’orgoglio

Un’occasione suggerita dal consigliere Francesco Turco e prontamente sposata dalla delegata del Sindaco Franz Caruso allo sport, Chiara Penna che ha ringraziato l’atleta per le sue imprese “che, naturalmente – ha sottolineato Penna – ci riempiono d’orgoglio e devono essere non solo riconosciute dall’Amministrazione comunale, ma portate anche a conoscenza dei cosentini per far sì che siano da sprone ai nostri giovani ai quali va ricordata l’importanza dello sport. Tutto è possibile – ha proseguito Chiara Penna – anche conciliare il lavoro con lo sport, come l’esempio della dottoressa Bartoletti insegna, grazie alla disciplina e alla diffusione dei valori di cui lo sport è portatore”.

La delegata Penna ha poi invitato la dottoressa e atleta Maria Gabriella Bartoletti a fare da madrina alla prossima edizione della “Corri Cosenza” che ha visto la sua prima edizione a novembre del 2024 e che verrà riproposta nell’autunno di quest’anno, con l’idea di renderla sempre più estesa. Nel portare il saluto del sindaco Franz Caruso, Chiara Penna ha, infine, ha ringraziato anche il consigliere Francesco Turco per aver segnalato l’impresa sportiva della runner cosentina. Quando le è toccato parlare, Maria Gabriella Bartoletti ha ricordato gli inizi del suo percorso sportivo: “ho cominciato una decina di anni fa e pian piano sono andata sempre migliorando, rendendomi conto che potevo farcela e questo mi dà grande soddisfazione. Quando mi alleno e partecipo alle gare mi sento bene fisicamente“.

Nella motivazione del riconoscimento che le è stato consegnato si fa riferimento al fatto che la città di Cosenza intende “riconoscere e onorare i risultati di Maria Gabriella Bartoletti che rappresenta motivo di orgoglio e ammirazione per la sua straordinaria carriera sportiva. Speriamo che la sua storia possa ispirare e motivare altri a perseguire i propri sogni e a raggiungere i propri obiettivi”.