Cosenza premiata a Roma nella top ten delle città green. Prima nel Mezzogiorno del Paese

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso ha partecipato questa mattina a Roma alla presentazione del rapporto sulle performance ambientali dei Comuni capoluogo, dove Cosenza, prima tra le città del Sud, ha ottenuto un 7° posto.

Intervenendo alla manifestazione di Legambiente, portata avanti in collaborazione con il Sole 24 Ore, il sindaco Franz Caruso ha tenuto a precisare che Cosenza “pur perdendo due posti rispetto allo scorso anno, ha fatto registrare un punteggio superiore”.

“E’ un riconoscimento importante – ha affermato il sindaco Franz Caruso, a margine dell’iniziativa – ma è ancor più di rilievo il trend positivo che Cosenza mantiene ed in alcuni casi potenzia. C’è oggi un’attenzione diversa verso la cosa pubblica anche rispetto alle tematiche ambientali, su cui interveniamo a 360° con straordinaria sensibilità e netto pragmatismo. Ed, infatti, è motivo di orgoglio aver ridotto sostanzialmente gli sprechi idrici. La dispersione idrica è oggi del 15% con un contenimento delle perdite di rete di circa il 60% per i vari interventi effettuati, che significa certamente garantire una maggiore portata idrica e servizi più efficienti ai cosentini, ma anche tutelare una risorsa preziosa, fondamentale per la vita sul nostro Pianeta, che comincia a scarseggiare qual è, appunto, l’acqua.

A ciò si unisce un impegno forte messo in campo per la salvaguardia del verde pubblico che ha visto la mia amministrazione protagonista anche di importanti investimenti rispetto alla piantumazione di nuove specie arboree, che implementeremo. A voler tacere delle politiche di efficientemente energetico messe in atto in un’ottica di transizione ecologica che, per quanto ci riguarda, è una sfida che abbiamo già lanciato e che vogliamo vincere. Ed, infatti, il nostro progetto per la riqualificazione di tre quartieri periferici della città (Via Popilia, via Saverio Albo e via Degli Stadi), finanziato dal PNRR per 15 milioni di euro, rappresenta un programma di eccellenza per la ristrutturazione sostenibile del nostro patrimonio immobiliare residenziale pubblico, rispondente ai criteri dettati dal cosiddetto Green Deal europeo.

Ma il nostro impegno ecologico e sostenibile è rivolto anche alla riduzione dell’uso del mezzo privato per una mobilità che vogliamo sempre più smart e sostenibile. In questo settore, però, abbiamo registrato ultimamente la cattiva notizia pervenutaci dalla Regione Calabria che ha cancellato con un colpo di spugna la programmazione e la progettazione, già in fase esecutiva, della metropolitana leggera, distruggendo la prospettiva di collegamento sostenibile tra un territorio d’area molto vasto. In questo contesto mi auguro che la Regione Calabria, sostenga quantomeno il nostro progetto di mobilità smart ed ecosostenibile attraverso finanziamenti adeguati e non già ostacolando il percorso amministrativo che stiamo portando avanti. Noi, però, non demorderemo e, per la prima volta a Cosenza, approveremo il Pums, Piano per la Mobilità Sostenibile”.

“Il nostro impegno – conclude il sindaco Franz Caruso – è proiettato al futuro per costruire una città Smart ed ecosostenibile in linea con il trend nazionale. Non a caso il mio progetto di città si chiama Cosenza 2050”.