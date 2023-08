Cosenza, prelievo multiorgano all’Annunziata «un atto di generosità che ha salvato cinque persone»

COSENZA – Il blocco operatorio dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza ha eseguito oggi un prelievo multiorgano che salverà la vita di almeno cinque persone, grazie alla determinazione e alla generosità di un donna di 58 anni deceduta nei giorni scorsi per gravi lesioni cerebrali. La donatrice aveva espresso in vita la volontà di donare e da pochi giorni aveva rinnovato questa volontà.

A farsi carico del desiderio della donna, si sono adoperati il personale dell’UOC di Anestesia e Rianimazione dell’AO di Cosenza in sinergia con il Centro Regionale Trapianti (CRT) della Calabria, il 118 e tutte le equipe mediche ed infermieristiche giunte da Roma, Palermo e Bologna che, insieme a quelle già presenti sul posto, hanno effettuato il prelievo di cuore, fegato, polmoni e reni, mentre le cornee verranno depositate presso la Banca degli occhi di Cosenza.

La collaborazione tra staff di diversi ospedali mette in evidenza lo sforzo congiunto, di tutto il personale, verso un unico obiettivo, quello di rendere possibile un’attività tanto importante e delicata qual è la donazione di organi e tessuti. L’Azienda Ospedaliera di Cosenza ringrazia la donatrice e suoi familiari per la generosità, la grande sensibilità e l’esempio offerto, nonostante il momento di dolore per la perdita del proprio caro.