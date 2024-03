Cosenza, Prefettura e Cam Com firmano un accordo di collaborazione

COSENZA – Siglato oggi dal Prefetto di Cosenza e dal Presidente della Camera di Commercio un accordo di collaborazione per favorire legalità e trasparenza d’impresa nella provincia di Cosenza. L’intesa raggiunta consente alle Forze di polizia ed alla Direzione Investigativa Antimafia di integrare gli strumenti di prevenzione avvalendosi di un sistema informativo, messo a disposizione dall’Ente camerale, di grande impatto nell’azione di argine ai tentativi di penetrazione della criminalità organizzata nell’economia legale.

Si tratta di Regional Explorer, un database che non si limita ad offrire un’istantanea dell’impresa, ma elabora i dati in modo da rendere disponibile e visibile l’andamento nel tempo di alcuni fenomeni per leggerli ed interpretarli, al fine di intercettare criticità ed elaborare soluzioni. Prefettura e Camera di Commercio hanno anche previsto periodici incontri per verificare e affinare la collaborazione attivata al fine di renderla coerente con le esigenze di analisi dei dati acquisiti mediante l’uso della piattaforma informatica e di porre in essere eventuali accorgimenti nell’ottica del conseguimento degli obiettivi concordati.