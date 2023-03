Cosenza, Poste chiuse al centro storico. Mancini: «se il problema sono i locali, metto a disposizione i miei»

COSENZA – «Metto volentieri a disposizione di Poste Italiane i locali di mia proprietà a Palazzo de Matera per consentire finalmente di riaprire l’ufficio postale del centro storico». Così Giacomo Mancini jr, già parlamentare socialista che spiega: «lo sportello di corso Telesio è infatti chiuso dal lontano 23 ottobre del 2021. In questo lungo periodo i cittadini del nostro quartiere sono stati privati di un servizio essenziale e per certi versi indispensabili».

«A distanza di un anno e mezzo leggo (ma non sono riuscito a rintracciare sul sito di Poste la comunicazione ufficiale) che il problema è quello di reperire un locale idoneo nelle vicinanze del vecchio ufficio. Tutti sanno – ha proseguito Mancini – che proprio dall’altro lato della strada ci sono ampi locali di proprietà di enti territoriali e di importanti istituti di credito che sono scarsamente utilizzati».

«Immagino che dal Comune si siano attivati per richiederli e devo quindi dedurre o che non siano idonei o che non siano stati resi disponibili. A questo punto visto che da più parti si chiede una mano ai privati per risolvere il problema, io ci sono e sono ben lieto di dare la mia e di mettere a disposizioni i locali di cui dispongo che sono a meno di cinquanta metri dal vecchio ufficio. L’importante – ha concluso Mancini – è tornare a dare ai cittadini del nostro quartiere quantomeno i servizi essenziali».