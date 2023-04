Cosenza, porte aperte alla prevenzione con tre giorni di visite gratuite

COSENZA – Lunedì 17, mercoledì 19 e giovedì 20 aprile iGreco Ospedali Riuniti, con Fondazione Onda, apre le porte alla prevenzione per festeggiare la Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile.

iGreco Ospedali Riuniti è una delle 250 strutture ospedaliere del network Bollini Rosa che ha aderito all’iniziativa e offrirà, in occasione dell’ottava edizione dell'(H)-Open Week, servizi clinici, diagnostici e informativi nelle aree specialistiche di cardiologia, nutrizione ed endocrinologia.

Presso la Sede Operativa La Madonnina iGreco Ospedali Riuniti di Cosenza, lunedì 17 aprile sarà possibile effettuare una visita endocrinologica con il dott. Renato Esposito dalle 15 alle 17 e ricevere una consulenza nutrizionale con la dott.ssa Federica Ruffolo, dalle 15 alle 18. Mercoledì 19 aprile si potrà fare una visita pneumologica con il dott. Osvaldo Corno dalle 9 alle 13. Giovedì 20 aprile si svolgeranno le visite cardiologiche con il dott. Francesco Boncompagni dalle 8 alle 12 e nel pomeriggio, sarà possibile prenotare una visita urologica con il dott. Emilio De Giacomo dalle 15 alle 18. I posti sono limitati: per poter accedere alle visite è necessario prenotare con anticipo al numero 0984 32317.

L’obiettivo di (H)-Open Week è prendersi cura della salute femminile, come valore in sé e come valore sociale, invitandoci ad agire sempre più concretamente.