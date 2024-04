Cosenza, ponte 25 aprile e 1°maggio: riunione in Prefettura sullo stato della viabilità

COSENZA – Si è svolta ieri in Prefettura a Cosenza, una riunione del Comitato Operativo di Viabilità, convocata dal Prefetto dottoressa Ciaramella. In particolare è stata esaminata la richiesta del sindaco di Amantea, avanzata anche per conto dei sindaci dei comuni limitrofi ricadenti sul territorio della provincia di Catanzaro, per sollevare alcune problematiche di viabilità della Strada Statale 18, anche in vista dei ponti di festività.

Nel corso dell’incontro, Anas Viabilità Ordinaria ha comunicato di aver adottato l’ordinanza di revoca dell’installazione dell’impianto semaforico esistente sulla SS18 che ha consentito la riapertura completa della tratta parzialmente interrotta a seguito della mareggiata, garantendone, così, una piena fruibilità. In relazione ad una possibile riapertura della galleria Coreca, in vista dell’esodo estivo, Anas ha fatto presente che il monitoraggio sulle lavorazioni in atto è costante e quotidiano. Al fine di garantire la massima sicurezza possibile per gli utenti sulla tratta litoranea, nel caso di eventuali criticità che dovessero verificarsi sulla SS18, verranno diffuse le dovute informazioni attraverso l’utilizzo dei pannelli a messaggio variabile collocati sull’A2 e sulla SS280.

Anas Area Gestione Rete A2, in vista dei ponti di festività, ha ribadito l’operatività della pianificazione gestionale già in atto lungo l’Autostrada del Mediterraneo, attraverso il costante monitoraggio dei flussi di traffico h24 dalla Sala operativa e la messa in opera di sistemi per rendere più fluida la circolazione, prevedendo un’intensificazione dei servizi di vigilanza. In un’ottica di sinergica collaborazione, questa Prefettura assicurerà una costante interlocuzione con le Amministrazioni demandate alla gestione della rete viaria e le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco.