Cosenza: poliziotto ferito in una rissa, Tar sospende la chiusura della discoteca

COSENZA – Il Tar ha sospeso la chiusura della discoteca di corso Mazzini disposta nelle ore precedenti dal Questore di Cosenza. Il presidente del Tar della Calabria ha accolto la richiesta di misure cautelari provvisorie proposte nel ricorso degli avvocati Oreste ed Enrico Morcavallo per conto della società, proprietaria della discoteca di Cosenza. Il Questore di Cosenza, aveva disposto la sospensione della licenza del locale per la grave aggressione ad un agente di polizia avvenuta su corso Mazzini da parte di un giovane che era stato allontanato precedentemente dalla discoteca nella notte del 13 febbraio.

Secondo quanto emerso il soggetto aveva infastidito alcuni avventori del locale e veniva allontanato anche con fatica dagli addetti alla sicurezza. Fuori dal locale il giovane avrebbe ad inveire per poi arrivare all’aggressione ad un agente di polizia. Nel ricorso gli avvocati Morcavallo hanno contestato il grave provvedimento del Questore sotto diversi profili, come «la erronea applicazione della norma che sanziona le risse e i gravi disordini che avvengano, però, all’interno dei locali pubblici, il mancato contraddittorio con il titolare del locale, la mancata valutazione della esistenza nel locale degli Addetti alla Sicurezza che garantiscono appunto l’ordine pubblico e l’assenza di precedenti».

Anche il richiamo, contenuto nel provvedimento, per una contravvenzione per somministrazione di alcolici a minorenni è irrilevante per la natura della mera sanzione pecuniaria e perché il fatto è risalente alla vigilia di Natale, in cui per la grandissima affluenza di persone è impossibile un controllo individuale di tutti gli avventori. Con il decreto cautelare odierni il Presidente del Tar ha riconosciuto la prevalenza del grave danno per la società per le prenotazioni numerose avute per i prossimi eventi del locale, che continuerà con tutta la programmazione nella massima sicurezza e serenità.