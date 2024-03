Cosenza, poliziotti eroi salvano una giovane donna. Si stava lanciando nel fiume Busento

COSENZA – Poliziotti eroi salvano una giovane che stava tentando il suicidio. Gli agenti, che transitavano da quelle parti, hanno capito subito che qualcosa non andava, quando l’hanno vista salire sul parapetto del fiume, su via lungo Busento Tripoli, nei pressi della clinica Misasi e Piazza Crispi.

Così, i poliziotti della Questura bruzia, in pochi istanti, hanno evitato una possibile tragedia. Hanno fermato l’auto e si sono precipitati verso la ragazza, riuscendo ad afferrare la giovane, una 29enne affetta da alcuni disturbi psichici, proprio nel momento in cui aveva oramai deciso di lanciarsi nel vuoto. È accaduto nella tarda mattina di oggi nel centro storico, non lontano dal ponte di Mario Martire. La 29enne, dopo essere stata messa in sicurezza e rassicurata dagli stessi poliziotti, è stata portata all’Annunziata di Cosenza.