Cosenza: Polizia chiude un bar nel centro, frequentato da pregiudicati e senza licenza

COSENZA – Si chiude con 421 infrazioni al Codice della Strada accertate e 14 auto sottoposte a sequestro amminsitrativo, la settimana di controlli eseguiti dalla Polizia di Stato di Cosenza che ha eseguito 189 posti di blocco, identificato 2.4643 persone e controllato 1463 veicoli. Sono 15 invece, i documenti di circolazione ritirati.

Inoltre sono stati eseguiti controlli amministrativi presso gli esercizi commerciali ed identificati 45 soggetti con a carico precedenti penali. L’attività di prevenzione e di controllo del territorio da parte della Squadra Mobile, della Squadra Volante e dei Commissariati Distaccati di Pubblica Sicurezza ha portato alla denuncia di 14 persone per reati quali detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, resistenza a Pubblico Ufficiale,rapina aggravata, ricettazione, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento nonché il sequestro di sostanza stupefacente tipo cocaina e cannabinoidi.

La Polizia Amministrativa della Divisione PASI ha notificato un decreto di sospensione per tre giorni al titolare di un’attività commerciale poiché, in qualità di titolare di licenza, all’atto del controllo ispettivo è risultato assente facendosi sostituire da personale non autorizzato.

Inoltre il Questore ha emesso un provvedimento di immediata cessazione dell’attività di un bar sito nel centro cittadino che nel corso di diversi controlli effettuati nell’arco di alcuni mesi, è risultato frequentato da pregiudicati ed in una circostanza in particolare vi è stata rinvenuta sostanza stupefacente. Ad un controllo ulteriore inoltre il titolare dell’esercizio pubblico è risultato privo di licenza. Al titolare del bar è stato quindi notificato l’Ordine del Questore di immediata cessazione dell’attività.