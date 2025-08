Cosenza, più tutele e spazi dedicati ai rider: Comune apre al confronto con Cgil e lavoratori

- Advertisement -

COSENZA – L’Amministrazione comunale di Cosenza si prepara a lanciare una serie di iniziative dedicate ai diritti e alla sicurezza dei rider, rispondendo all’appello della Cgil, che per prima ha posto l’accento sulla questione. Ad annunciarlo Francesco Alimena, capogruppo PD in Consiglio comunale, e Teresa Aiello, segretaria confederale Cgil con delega al precariato. «Quella dei rider – ha detto Aiello – è una problematica che non può più essere rimandata, soprattutto ora che l’emergenza caldo impone interventi immediati. Il dialogo, avviato con NIDIL CGIL e il coordinatore Ivan Ferraro, prosegue in modo costruttivo».

Tra i primi impegni presi dall’Amministrazione c’è l’individuazione di stalli dedicati ai rider nelle aree urbane a maggiore concentrazione di attività di food delivery. «Un segnale concreto – spiega Alimena – per agevolare il loro lavoro quotidiano. Ma vogliamo andare oltre: le prossime misure saranno costruite assieme ai lavoratori». Sindacato e Comune lavoreranno quindi a un tavolo congiunto per garantire condizioni più dignitose, sicure e stabili a una categoria oggi troppo spesso invisibile ma essenziale.