COSENZA – È stato richiesto nei giorni scorsi l’inserimento dei punti all’ordine del giorno per il prossimo consiglio comunale “il potenziamento della sicurezza e controllo sul territorio” i cui primi firmatari sono i consiglieri Bianca Rende e Francesco Spadafora. Spadafora già nei mesi scorsi era più volte intervenuto sulla questione.

“Si susseguono in città episodi e risse giovanili, prevalentemente nel fine settimana, con una sorta di scadenziario prestabilito. Tali risse hanno già provocato feriti gravi e interessano spesso il pronto soccorso del nosocomio bruzio. Per quanto dichiarato dal Procuratore della Repubblica, rimane elevato il consumo di droga e alcool in città, specialmente tra le fasce giovanili che, in mancanza di adeguati controlli e comportamenti responsabili da parte di tutti gli esercenti, continuano ad avere libero accesso alla vendita di alcolici e super alcolici”. Si legge nel documento.

“Fra le zone ad alto rischio di degrado figurano Vaglio Lise e l’autostazione, area quest’ultima, che ospita ogni giorno circa 35mila utenti e che necessita di un posto di polizia permanente e non solo di controlli episodici, così come di un posto di polizia permanente per la parte storica della città (centro storico), si chiede l’istituzione da anni. È urgente rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, programmando interventi a tutela della sicurezza pubblica. Da quanto emerso dalla stampa, al Sottosegretario di Stato agli Interni on. Wanda Ferro, durante la sua recente visita, non sembra essere stata evidenziata questa problematica che invece desta generalizzato allarme in città.

Il consiglio comunale chiede al Prefetto di Cosenza la convocazione del comitato di sicurezza pubblica con all’ordine del giorno le misure da adottare per come riportato in premessa”. “Ringrazio i consiglieri comunali che hanno sottoscritto il presente ordine del giorno, il quale permetterà all’assise cittadina di individuare le adeguate soluzioni per elevare la sicurezza dei nostri concittadini, soprattutto per la zona dell’autostazione divenuta particolarmente pericolosa” – ha concluso Spadafora.