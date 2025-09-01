Cosenza, piazza Cundari invasa dai rifiuti: da giorni i carrellati non vengono svuotati

- Advertisement -

COSENZA – Da venerdì scorso, in piazza Cundari nell’area di via Popilia, i carrellati per la raccolta dei rifiuti non vengono svuotati, mentre in altre zone limitrofe – come ad esempio l’ultimo lotto – la pulizia è stata regolarmente effettuata. A denunciarlo è un residente della zona, che si interroga sui motivi del mancato servizio e sull’apparente disparità di trattamento.

“I cassonetti sono pieni da giorni, con sacchetti lasciati anche all’esterno. Perché si lascia la strada in queste condizioni?”, si chiede il cittadino, che questa mattina, intorno alle 9:30, ha scattato alcune foto per documentare lo stato della piazza. Le immagini mostrano rifiuti traboccanti dai contenitori e una condizione di palese incuria. “Non è la prima volta che succede.Mentre in altre zone vicine, il servizio di raccolta viene eseguito con regolarità, qui sembra esserci un’anomalia ricorrente”.