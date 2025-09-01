HomeArea Urbana

Cosenza, piazza Cundari invasa dai rifiuti: da giorni i carrellati non vengono svuotati

Un cittadino segnala la situazione di degrado: “Perché qui il servizio non viene effettuato mentre altrove sì?”

Riceviamo e pubblichiamo
Scritto da Riceviamo e pubblichiamo
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Da venerdì scorso, in piazza Cundari nell’area di via Popilia, i carrellati per la raccolta dei rifiuti non vengono svuotati, mentre in altre zone limitrofe – come ad esempio l’ultimo lotto – la pulizia è stata regolarmente effettuata. A denunciarlo è un residente della zona, che si interroga sui motivi del mancato servizio e sull’apparente disparità di trattamento.

“I cassonetti sono pieni da giorni, con sacchetti lasciati anche all’esterno. Perché si lascia la strada in queste condizioni?”, si chiede il cittadino, che questa mattina, intorno alle 9:30, ha scattato alcune foto per documentare lo stato della piazza. Le immagini mostrano rifiuti traboccanti dai contenitori e una condizione di palese incuria. “Non è la prima volta che succede.Mentre in altre zone vicine, il servizio di raccolta viene eseguito con regolarità, qui sembra esserci un’anomalia ricorrente”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Gulìa Urbana 2025: “il ritorno a casa”, nuovi murales arricchiscono la mappa di street-art...

Provincia
ROGLIANO (CS) - Dopo mesi di viaggi e incontri che hanno attraversato città e paesi, Gulìa Urbana è tornata là dove tutto è iniziato:...

Ordigno esplode nella notte: danni ad un’attività commerciale e tanta paura

Calabria
TAURIANOVA (RC) - Notte di paura nel centro di Taurianova dove un ordigno rudimentale è esploso in piazza Macrì, a pochi metri dal duomo...
Assistenza ai giocatori nei nuovi casinò online

Assistenza ai giocatori nei nuovi casinò online

Attualità
COSENZA - Uno degli aspetti importanti da considerare nei siti di casinò è il servizio di assistenza. Grazie ad esso, i giocatori possono rivolgersi con...
Donatella Di Cesare - marilina intrieri

Candidatura M5S riapre la ferita Moro. PD non può tacere: memoria delle vittime del...

Calabria
ROMA - "La candidatura di Donatella Di Cesare al fianco di Pasquale Tridico, sostenuta dal Movimento 5 Stelle, apre in Calabria una frattura politica...

Morta sospetta dopo un intervento d’urgenza, i familiari presentano denuncia per chiedere la verità

Calabria
CATANZARO - È stata presentata dalla famiglia, la denuncia formale per accertare eventuali responsabilità relativamente alla morte di una donna di 73 anni, deceduta...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37176Area Urbana22313Provincia19817Italia8016Sport3860Tirreno2922Università1455
-->
Riceviamo e pubblichiamo
Altri Articoli di Riceviamo e pubblichiamo

Leggi ancora

Donatella Di Cesare - marilina intrieri
Calabria

Candidatura M5S riapre la ferita Moro. PD non può tacere: memoria...

ROMA - "La candidatura di Donatella Di Cesare al fianco di Pasquale Tridico, sostenuta dal Movimento 5 Stelle, apre in Calabria una frattura politica...
Pino Tursi prato Regione Calabria
Calabria

Calabria al voto: per la prima volta una sfida tutta cosentina...

COSENZA - Di Pino Tursi Prato - Tutto sembra tornare al suo posto. Roberto Occhiuto, con la sua mossa a sorpresa, dimettendosi da presidente e...
Pino tursi Prato
Area Urbana

«Tra destra e sinistra la Calabria affonda tra ideologie evaporate dimenticando...

COSENZA - Di Pino Tursi Prato «La Calabria si deve rialzare dall’oblio in cui è ricaduta per molti anni. Stiamo assistendo a una fase...
Pino Tursi prato Regione Calabria
Calabria

Regionali: Pino Tursi Prato «i chiarimenti interni del centrodestra e il...

COSENZA - Di Pino Tursi Prato «Venerdì 8 agosto si è tenuto il Consiglio regionale in Calabria, durante il quale sono state prese visione...
Ionio

Rossano: lo sfogo di una madre in vacanza in località Zolfara...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - “Mamma, perché portiamo via l’ombrellone?”, “perché rispettiamo la legge”. È questo il dialogo che ogni giorno Roberta, 30enne originaria della provincia...
Area Urbana

Cosenza: via F. Principe nel degrado. Residente segnala “erba alta, rifiuti,...

COSENZA – Una segnalazione accorata arriva da un cittadino, residente in via F. Principe (già via Asmara), che denuncia il crescente stato di abbandono...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA