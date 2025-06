Cosenza: piano tariffario per il suolo pubblico, Fratelli d’Italia al fianco del Comitato dei Ristoratori

- Advertisement -

COSENZA – Nella città bruzia i commercianti definiscono insostenibili le nuove tariffe proposte dall’amministrazione per la concessione del suolo pubblico e a nulla è valso l’incontro che si è tenuto lunedì scorso. Fratelli d’Italia si schiera al fianco del Comitato dei Ristoratori specificando che “le tariffe esagerate rischiano di mettere in serie difficoltà i titolari di attività ristorative e di pubblici esercizi che sono senz’altro un fiore all’occhiello per la nostra economia locale”.

Il partito esprime rabbia e sconcerto per il nuovo tariffario specificando che le attività cosentine “rappresentano una forte capacità attrattiva nei confronti della vasta provincia cosentina e per i numerosi turisti che arrivano in città specie nel periodo estivo”.

“Oltre al danno la beffa – tuona Fratelli d’Italia – l’amministrazione di Palazzo dei Bruzi ha già annunciato una serie di controlli da parte della polizia municipale che si occuperà di verificare le conformità e applicare sanzioni a chi non dovesse risultare in regola, già nei prossimi giorni”. Per il coordinamento cittadino si tratta di “atti amministrativi che dimostrano una cecità assoluta nei confronti del tessuto sano della Città dei Bruzi che ancora una volta lasciano increduli e sgomenti i cosentini”.