Cosenza: piano per il decoro e l’igiene urbana, lungofiume Norman Douglas totalmente ripulito

Proseguono gli interventi straordinari della cooperativa Semper Uno che si sta occupando di bonificare e ripristinare il decoro di intere aree prese d'assalto dalla inciviltà

COSENZA – “Instancabile il lavoro straordinario che sta portando avanti la Cooperativa Semper Uno, responsabile della pulizia e del decoro dell’intero Centro Storico”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso che plaude a quanti con abnegazione e spirito di servizio, come i dipendenti della cooperativa del presidente Maurizio Morelli, portano avanti il proprio lavoro dando allo stesso dignità e credibilità”.

E’ questo quello che mi aspetto prima che da sindaco, da cittadino che ama la propria città – prosegue Franz Caruso – per un impegno serio e diuturno che deve sempre essere assicurato alla collettività. La cooperativa Semper Uno non solo garantisce un lavoro quotidiano ed ordinario di pulizia della zona di cui è responsabile, ma sta ponendo in essere anche un’attività straordinaria tendente a bonificare ed a ripristinare il decoro di intere aree, alcune delle quali erano state prese d’assalto dalla inciviltà di quanti abbandonano i rifiuti indiscriminatamente in luoghi pubblici”.

“Dopo le iniziative portate avanti al Parco Fluviale ed alla strada che collega la zona della Pietà a via dei Martiri, da questa mattina anche il lungo fiume Norman Douglas è stato totalmente ripulito, riconsegnando una immagine decorosa a tutta la zona. E’ così che si rispetta il nuovo Piano di decoro ed igiene urbana che abbiamo approntato, al quale devono attenersi scupolosamente tutte le cooperative affidatarie del servizio perché tutte sono state messe nelle condizioni di farlo con non pochi sacrifici che ha dovuto affrontare il Comune. Per questo motivo nel rispetto di tutti ed ognuno Cosenza dovrà risultare pulita in ogni strada e vicolo, per come esigo e, soprattutto, per come esigono i suoi cittadini”.

