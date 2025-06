Cosenza piange Peppino Ghionna storico titolare del Bar Disco Verde. Il cordoglio del sindaco

- Advertisement -

COSENZA – «La notizia della scomparsa di Peppino Ghionna, titolare dello storico Bar Pasticceria “Disco Verde” di Piazza Bilotti, mi ha profondamente rattristato, così come – ne sono convinto – rattrista tutta la comunità cosentina e tutti coloro che erano soliti frequentare uno dei punti di ritrovo più importanti della città”. Lo ha detto il Sindaco Franz Caruso manifestando profondo cordoglio per la scomparsa di Peppino Ghionna.

«Con lui scompare non solo un caro amico, ma anche uno dei commercianti storici della città, che è stato in grado, sin dai tempi in cui il “Disco Verde” aveva sede in via Calabria, di mettere in piedi una solida attività che ha fatto della qualità e della bontà dei suoi prodotti un autentico attrattore per diverse generazioni di cosentini. I tanti avventori del bar e tutti coloro che hanno avuto modo di incrociarlo durante la prima colazione del mattino o nel corso del rito domenicale dell’acquisto dei dolci e delle altre prelibatezze del “Disco Verde” – ha aggiunto Franz Caruso – lo ricordano onnipresente e infaticabile al timone della sua azienda, quale esempio di operosità e produttività non comune.

«Peppino Ghionna ha dedicato una vita intera alla sua attività lavorativa, lasciandosi apprezzare non solo per la sua dedizione al lavoro, ma anche per quella carica di umanità e bonomìa che gli hanno consentito di instaurare con la sua clientela rapporti improntati sempre alla cordialità e disponibilità. È per questo che la città non potrà dimenticarlo. In questo doloroso momento – ha concluso Franz Caruso – giungano ai figli Olga ed Attilio e a tutti i familiari le più mie più sentite condoglianze e quelle dell’intera Amministrazione comunale”.