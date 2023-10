Cosenza piange Giuseppe Deodati morto sulla 107 Silana Crotonese. Oggi i funerali

COSENZA – Dolore e commozione per Giuseppe Deodati, il 47enne cosentino morto sabato scorso in un incidente stradale sulla statale 107 Silana-Crotonese a bordo della sua moto. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale che dovrà capire come Giuseppe sia finito in una scarpata facendo un volo di tre metri. L’uomo lascia la moglie e due bimbe.

Dolore e commozione, in queste ore, si stanno riversando sui social, con messaggi di affetto per il motociclista scomparso.

“Quando qualcuno ci lascia è solito dire era una brava persona era buono ecc…

Tu no!!! Tu lo eri davvero uomo Padre Marito Amico dal cuore grande, ti porterò nel cuore”, scrive Mariagrazia. Anche il club Rossoblu ‘Via Popila c’è’ lo omaggia unendosi “al cordoglio di tutta la famiglia del caro GIUSEPPE DEODATI un vero Popiliano”. “La vita è il dono più grande che Dio ha potuto donare ad ogni creatura. Amarla e rispettarla è nostro compito e nostro dovere, e tu Giuseppe da quel poco che ho potuto conoscerti lo hai fatto alla grande..hai amato la vita più che mai…la tua estate ti aspetta, buon viaggio”, è il messaggio di Michele. Giuseppe era un appassionato di moto così tutti i centauri della città, tra amici e conoscenti, si riuniranno per un corteo motociclistico che partirà dalla torretta dell’ospedale civile di Cosenza alle ore 15:40 e arriverà alla Chiesa di Cristo Re, in via Popilia a Cosenza, per la commemorazione delle esequie che si svolgeranno alle ore 16:30.