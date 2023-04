Cosenza, pericolo frana e rischio idrogeologico: interdetta al transito via Piscopani

COSENZA – Con un’ordinanza contingibile e urgente è stata disposta l’interdizione al transito del tratto di via Piscopani (strada comunale che conduce al Cimitero) interessato da una frana. La misura è stata adottata per ragioni di tutela della pubblica incolumità dei cittadini, dopo che il 27 marzo scorso, è stata segnalata una frana sul ciglio strada, da parte dei vigili urbani. La strada interessata dalla frana conduce al Cimitero e costeggia la Statale 107 silana crotonese.

Ieri intanto, è stato eseguito un sopralluogo sul posto al fine di meglio inquadrare il fenomeno dal punto di vista tecnico durante il quale, è stato riscontrato che parte della carreggiata stradale si presenta fortemente interessata dal ciglio della frana, con possibilità che la stessa, possa avanzare interessando ulteriormente la sede stradale, soprattutto in caso di piogge ed aggravare la situazione a causa di carichi da transito veicolare. Il tratto di strada era stato già interdetto alla circolazione e ora è necessario un intervento per la messa in sicurezza.

Da qui la decisione di interdire al transito veicolare del tratto di Via Piscopani, ritenuto pericoloso dal punto di vista idrogeologico e che le disposizioni permarranno fino a quando non saranno effettuati i necessari lavori di messa in sicurezza. Sono consentiti gli accessi, purché siano adottate le adeguate misure di sicurezza secondo le disposizioni di legge, ai tecnici e agli addetti incaricati delle necessarie opere di messa in sicurezza.