Cosenza: per il Castello svevo si cerca un nuovo gestore, la concessione durerà 6 anni

COSENZA – E’ partita la procedura per l’affidamento della gestione del Castello svevo di Cosenza. Un bene, quello situato sul colle Pancrazio, di proprietà del Comune che però ha deciso da tempo di affidarlo ad operatori privati per la sua gestione. La convenzione relativa alla precedente gestione con la Svevo Srl per l’utilizzo di spazi posti al piano terra e primo piano (partita a giugno 2015) è scaduta ma è stata prorogata fino al 31 luglio prossimo ed il Comune pertanto è ora alla ricerca di un altro soggetto gestore.

Le domande di adesione alla manifestazione di interesse dovranno pervenire entro le ore 12 del 31 maggio 2023 e bisognerà versare al Comune un canone annuo e garantire il funzionamento di servizi di informazione, uso di sale e spazi interni garantendo attività divulgativa e scientifica, momenti di didattica, punti ristoro, eccetera. La concessione durerà 6 anni.