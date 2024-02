COSENZA – Per anni ha sopportato le violenze, fisiche e psicologiche, ad opera del marito. La Polizia di Cosenza ha eseguito la misura dell’allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento alla parte offesa nei confronti di un uomo di 44 anni. E’ stata la donna a denunciare il marito raccontando ai poliziotti diversi episodi in cui è stata costretta a subire maltrattamenti che andavano avanti dal 2015, epoca in cui il rapporto tra i due aveva iniziato, anche per questi motivi, a vacillare. In una circostanza la donna è stata colpita al volto con un pugno, ed è finita perfino in ospedale per la frattura delle ossa nasali. Ma anche sul piano psicologico la donna è stata costretta a subire ingiurie e minacce di morte, anche davanti ai figli minori, spesso spettatori involontari di quelle bruttissime scene.

Vessazioni quotidiane che la donna è stata costretta a subire e per “salvaguardare la propria famiglia”, così come ella stessa ha dichiarato, ha evitato di denunciare. L’attività d’indagine ha trovato il suo epilogo nel pomeriggio di ieri con l’esecuzione della misura cautelare. L’uomo dovrà lasciare la casa familiare e non potrà avvicinarsi alla parte offesa e dai luoghi da questi frequentati ad una distanza inferiore ai 500 metri, con applicazione del braccialetto elettronico. Gli è preclusa, inoltre, ogni forma di comunicazione, con qualsiasi mezzo, con la parte offesa.