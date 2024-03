Cosenza, per il 2024 resta invariata la tassa di soggiorno per i turisti – Le tariffe

COSENZA – Dal 2018 a Cosenza è in vigore la tassa di soggiorno. Come avviene in molti comuni e città italiane, i turisti che soggiornano in città, corrispondono al Comune una tassa. Si tratta di un gettito destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali. I costi della tassa di soggiorno variano da città a città a seconda dei regolamenti comunali. L’articolo 4 del dl n°23 del 14 marzo 2011 regolamenta l’imposta e chi ne ha diritto e varia in base alla tipologia di struttura. In alcune grandi città a enorme vocazione turistica, come Roma o Firenze la tassa di soggiorno arriva a costare anche 10 euro a persona al giorno se si pernotta in una struttura a 5 stelle.

Per quanto riguarda la città di Cosenza, l’ultima modifica del “prezzario” risale all’anno 2022. Per lo scorso anno ma anche per questo, con delibera di giunta, è stato deciso di mantenere in vigore le tariffe dei due anni precedenti e stabilite per l’anno 2024 “stante – si legge nella delibera” il perdurare dello stato di dissesto, e quindi la difficoltà a reperire ulteriori e diverse risorse di bilancio al fine di migliorare i finanziamenti per interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché per i relativi servizi pubblici locali, secondo le seguenti indicazioni”.

Tassa di soggiorno: queste le tariffe applicate ai turisti per l’anno 2024

a) alberghi e residenze turistico alberghiere, motels, residence, villaggi albergo, alberghi diffusi, residence d’epoca alberghiere, residenze della salute – beauty farm e altre struttura turistico-recettive che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle categorie sopra elencate:

Fino a tre stelle superior: 2 euro a persona al giorno

4 Stelle e 4 Stelle superior: 3 euro a persona al giorno

5 Stelle e 5 stelle superior: 5 euro a persona al giorno

Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, roulette, camper, bungalow e similari ecc…), case e appartamenti per vacanze gestite in forma di impresa, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50; Bed & Breakfast; Ostelli, affittacamere, agriturismo e ogni altra struttura turistico recettiva che presenti elementi ricollegabili a tale categoria, 2 euro al giorno. Infine in caso di assenza di classificazione di alcune delle strutture sopra citate, si applica l’imposta di 1,00 Giorno/Euro.