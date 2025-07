Cosenza pedala con il Mobility sharing: individuate le 8 zone di stazionamento per le bici elettriche

- Advertisement -

COSENZA – Mobility sharing: con apposita ordinanza del settore viabilità, trasporti e mobilità, sono state individuate a Cosenza le 8 aree di sosta per i veicoli elettrici a due ruote, compresi quelli che rientrano nel progetto regionale di bike sharing. Il progetto di mobilità sostenibile ed ecologica prevede l’attivazione sperimentale del servizio in 11 stazioni di parcheggio (di cui 8 su suolo pubblico) da adibire alla sosta di tutti i veicoli elettrici a due ruote, inclusi quelli afferenti al servizio di bike sharing che ha avuto il via libera dalla delibera della giunta comunale e che a breve sarà operativo anche a Cosenza.

Bici elettriche per la mobilità dei cittadini

Si tratta del progetto regionale coordinato da Ferrovie della Calabria, con il contributo tecnologico di VAIMOO, già operativo a Castrovillari, Catanzaro e Palmi. Decine di bici elettriche per i cittadini che saranno dislocate in aree di prelevamento e consegna distribuite in punti strategici della città.

A fine febbraio era stata sottoscritta apposita convenzione regolante i rapporti tra Ferrovie della Calabria, quale soggetto attuatore della Regione Calabria e la ditta incaricata della realizzazione dei progetti per la parte di bike sharing, con riferimento ad un innovativo progetto di mobility sharing in modalità integrata al Trasporto Pubblico Locale, volto a migliorare anche la mobilità urbana del Comune di Cosenza.

Bike Sharing: individuate le seguenti 8 aree di sosta a Cosenza

– Parco Emilio Morrone -Via Riccardo Misasi

– Skatepark Cosenza – Viale Giacomo Mancini

– Viale Giacomo Mancini – Viale Giacomo Mancini

– Pala Cosentia – Viale Giacomo Mancini

– Città dei Ragazzi – Via Panebianco

– Via Riccardo Misasi – Via Riccardo Misasi

– Cosenza Monaco – Via Pietro Nenni

– Cosenza Campanelle – Via Fratelli Sprovieri

L’apposizione della relativa segnaletica stradale verticale e orizzontale è affidata alla società incaricata della realizzazione del sistema sperimentale di bike sharing, esclusiva responsabile della corretta messa in opera di tutti gli stalli e della manutenzione degli stalli su suolo di proprietà della Ferrovie della Calabria S.r.l., mentre l’ufficio segnaletica comunale rimane responsabile del mantenimento della segnaletica degli stalli su suolo pubblico, anche nelle ore notturne, secondo le norme di settore e avrà cura di rimuoverla qualora e per qualsiasi motivo vengano meno i presupposti alla base dell’emanazione del presente provvedimento.

La flotta per il Mobility sharing già operativa negli altri comuni

– Nel Comune di Catanzaro, il servizio di bike sharing elettrico sarà attivo con una flotta di 85 biciclette elettriche dislocate in 20 stazioni virtuali;

– Nel comune di Castrovillari il servizio di bike sharing elettrico sarà attivo con una flotta di 50 biciclette elettriche dislocate in 10 stazioni virtuali;

– Nel comune di Palmi il servizio di bike sharing elettrico sarà attivo con una flotta di 40 biciclette elettriche dislocate in 10 stazioni virtuali.

Tutte le bici elettriche sono di ultima generazione, progettate specificatamente per i sistemi di sharing, disponibili per 365 giorni l’anno. Per utilizzare il servizio a partire da domani, i cittadini potranno scaricare l’app dedicata.