Cosenza: Pec-Domicilio digitale d’impresa, al via assegnazione d’ufficio «chi non ce l’ha rischia sanzione»

COSENZA – “Dal primo di ottobre 2020 è diventato obbligatorio per tutti i tipi di impresa iscrivere il proprio indirizzo Pec nel Registro delle Imprese. Chi non avesse proceduto a tale iscrizione può incorrere in sanzioni che vanno da un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro per le società e da 30 a 1.548 euro per le imprese individuali”. A renderlo noto è la Camera di Commercio di Cosenza che, dopo le verifiche effettuate, rileva già più di 3.000 Pec assegnate d’ufficio alle aziende che ne risultavano prive e quindi non in regola.

“È importante ricordare che queste Pec assegnate d’ufficio possono essere utilizzate soltanto per ricevere comunicazioni e notifiche, avendo lo stesso valore legale di una Raccomandata A/R, ma non per inviarle. Tale indirizzo è visibile dal Cassetto digitale dell’impresa e comparirà in automatico nella rispettiva visura. Inoltre, viene iscritto nell’ Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta elettronica certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico”.

“Proprio in virtù della unidirezionalità della Pec in sola entrata – riporta la nota – è strettamente necessario che, al più presto, ogni impresa attivi una propria Pec, con un gestore autorizzato e abilitato al rilascio della stessa, e che la comunichi al Registro Imprese. Allo stesso modo è importante poi assicurarsi che la Pec rimanga attiva e funzionante nel corso del tempo per evitare di incorrere in nuove sanzioni come previsto dalla legge. Comunicare il proprio indirizzo Pec al Registro Imprese è semplice e senza costi. La posizione dell’impresa rispetto all’obbligo di domicilio digitale può essere verificata cliccando qui. Si potrà così evitare l’assegnazione d’ufficio e le sanzioni previste dalla legge. Scopri come sul sito SARI.