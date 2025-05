Cosenza, partono i lavori del nuovo complesso parrocchiale di San Francesco Nuovo a via Popilia

- Advertisement -

COSENZA – Prende ufficialmente il via il progetto per la realizzazione del nuovo complesso parrocchiale di San Francesco Nuovo nel cuore del quartiere via Popilia, a Cosenza. L’idea originaria risale al compianto Monsignor Francescantonio Nolè, già Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, scomparso nel 2022. Il suo progetto, oggi, è portato avanti con determinazione dall’attuale Arcivescovo Monsignor Giovanni Checchinato, che ne ha raccolto l’eredità pastorale e visiva.

“È un’opera importante non solo dal punto di vista religioso – ha dichiarato il sindaco Franz Caruso – ma anche come elemento di valorizzazione e riqualificazione urbana, in un quartiere che merita attenzione e servizi adeguati. Il nuovo complesso offrirà spazi più moderni, funzionali e inclusivi per la comunità di via Popilia”.

Fede, architettura e servizio alla collettività

La nuova parrocchia sarà molto più di un luogo di culto: il progetto prevede parcheggi interni, ambienti per attività sociali e pastorali, e un’architettura moderna capace di coniugare estetica e spiritualità. Sarà un vero centro polifunzionale per la vita del quartiere, pensato per accogliere persone di ogni età, favorendo l’incontro, la solidarietà e la crescita spirituale.

“Sono profondamente emozionato e orgoglioso – ha aggiunto l’assessore Pasquale Sconosciuto, originario proprio di via Popilia – perché ho potuto contribuire a un progetto che rappresenta una speranza concreta per il mio quartiere. La nuova Chiesa sarà un segno visibile della volontà di non lasciare indietro nessuno”. Accanto all’impegno dell’amministrazione comunale, è stato ricordato il fondamentale contributo di Don Massimo Iaconianni, guida spirituale della parrocchia, dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi e del progettista Luca Chiappetta, che ha saputo interpretare il valore simbolico del progetto in termini architettonici.

“Via Popilia sarà una delle scommesse urbane più importanti dei prossimi anni – hanno concluso Caruso e Sconosciuto – e questa nuova parrocchia rappresenta un segnale forte di attenzione, cura e rispetto verso una comunità viva, che da tempo aspettava un’opera così significativa”. La nuova Chiesa di San Francesco Nuovo sarà, dunque, un luogo di spiritualità, accoglienza e crescita per tutte le generazioni, e si inserisce a pieno titolo nel più ampio percorso di rigenerazione urbana e sociale promosso dall’amministrazione cittadina.