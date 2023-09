Cosenza, parte la rivoluzione della viabilità. Caruso e De Cicco: «promessa mantenuta»

COSENZA – “Durante la nostra campagna elettorale abbiamo fissato importanti obiettivi da raggiungere nel caso di vittoria alle elezioni, e così è stato!”. A dare l’annuncio sui social l’assessore comunale Francesco De Cicco e il sindaco Franz Caruso.

Ieri mattina sono partiti i lavori per smantellare la rotatoria di Viale della Repubblica che, “nel corso del tempo, ha contributo a complicare la circolazione stradale, creando veri e propri disagi alla collettività – precisa De Cicco sul proprio profilo facebook. – Relativamente ai cordoli delle piste ciclabili poste su Via Sertorio Quattromani e zona Due Fiumi, vi comunico che verranno eliminate per ripristinare la pista ciclabile senza cordoli.

Tra i problemi che il traffico urbano può generare ci sono i ritardi, il consumo eccessivo di carburante, l’aumento delle emissioni di gas serra, la riduzione della sicurezza stradale e la congestione delle strade e delle aree di parcheggio. Bisogna trovare nuovi modi per vivere la nostra città – prosegue l’assessore De Cicco – per garantire un’elevata accessibilità ai servizi per il cittadino.

Aumentare la consapevolezza del cittadino verso modi di mobilità più sostenibili è senza dubbio fondamentale e trova pieno spazio nell’ambito del ruolo del cittadino e delle scelte mirate alla transizione verso forme di mobilità sostenibili che, insieme alle tante misure comportamentali attente all’ambiente e alla tutela della salute della collettività, compongono il mix di azioni e comportamenti del proprio stile di vita strutturato in chiave ecosostenibile. Cosenza sta cambiando e, – conclude De Cicco – grazie a tutti i progetti realizzati ed in cantiere, riusciremo a traghettarla verso un futuro diverso”.