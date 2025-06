Cosenza, parte il nuovo Piano di decoro urbano. Il monito del sindaco Caruso: «pretendo una città pulita»

- Advertisement -

COSENZA – parte ufficialmente domani, martedì 1° luglio, il nuovo Piano di decoro e igiene urbana, presentato oggi alla presenza del sindaco Franz Caruso, che ha assistito personalmente alla firma dei contratti con le cooperative vincitrici del bando. Un atto concreto e simbolico per segnare, secondo le parole del primo cittadino, “l’inizio di una nuova fase”.

«Da tre anni lavoro per migliorare il decoro cittadino, ma la città non è ancora pulita come voglio. Da oggi pretendo che lo sia», ha dichiarato Caruso. Il sindaco ha ricordato i sacrifici economici dell’amministrazione, che ha preservato i fondi per la pulizia urbana nonostante tagli e dissesto, facendo di questo capitolo il più rilevante del bilancio comunale.

Il nuovo piano

Prevede la suddivisione del territorio in lotti, uno dei quali dedicato ai quattro cimiteri cittadini, e introduce servizi innovativi come la raccolta dello spazzato e dei rifiuti verdi da potatura, per contrastare gli accumuli lungo le strade. Importante anche l’inserimento di un agronomo per il monitoraggio delle alberature e l’affidamento dell’irrigazione alle cooperative.

È stato istituito un Ufficio di esecuzione del contratto per vigilare sulla qualità dei servizi e applicare eventuali sanzioni in caso di inadempienze. «Basta scaricabarile: oggi è possibile individuare le responsabilità», ha aggiunto Caruso, sottolineando che lui stesso svolgerà funzioni di controllo sul territorio. Un messaggio forte, rivolto a cittadini e operatori, con un appello alla collaborazione e al rispetto per la città: “La dignità di Cosenza si misura anche dal suo aspetto. E io pretendo che cambi da subito”.