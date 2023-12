Cosenza, parcheggi selvaggi su via Alimena. E un’auto blocca l’uscita di un palazzo

COSENZA – A Cosenza nella centralissima via Alimena, parcheggiare sul lato destro della carreggiata, specie nel fine settimana, é divenuta ormai una prassi consolidata. Sono numerose infatti le auto che, tra Piazza Scura e via Miceli, vengono parcheggiate quotidianamente in divieto di sosta, creando non pochi disagi al traffico cittadino, in una zona, tra l’altro, ad altissima densità di transito, specie in queste festività natalizie.

Si lascia la macchina in divieto, davanti gli scivoli, in doppia o tripla fila e, addirittura, come accaduto ieri sera, c’è anche chi parcheggia la propria auto davanti l’ingresso di un palazzo, dove tra l’altro c’è un passo carrabile, noncurante di aver ostruito l’uscita o l’ingresso dei condomini. Infatti uno degli inquilini, impossibilitato ad uscire dal parcheggio perché ostruito da un’auto in sosta, dopo aver atteso invano, si è dovuto rivolgere ai vigili urbani che oltre al verbale, sono stati costretti a fare arrivare il carro attrezzi per far rimuovere l’auto posteggiata e permettere al condomino di poter uscire.