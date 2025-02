Cosenza-Palermo, arriva l’ordinanza della Municipale: divieto di transito veicolare e pedonale

- Advertisement -

COSENZA – Ordinanza della Polizia Municipale in vista della partita di Campionato di serie B tra Cosenza e Palermo, in programma domenica 23 febbraio, alle 15:00, allo “San Vito-Marulla”. In previsione dell’incontro è stata emanata un’ordinanza per disciplinare adeguatamente la viabilità intorno alla zona interessata dall’evento sportivo. In particolare, come sempre avviene con gare considerate a rischio, è stato chiesto di regolamentare la circolazione stradale su Viale Magna Grecia da parte della Questura, adottando un idoneo provvedimento al fine di contemperare le esigenze di ordine pubblico e sicurezza e, contestualmente, garantire il regolare svolgimento dell’attività sportiva. L’ordinanza della Polizia Municipale istituisce per domenica 23 febbraio, dalle ore 12:00 alle ore 18:00 e, comunque, fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare e pedonale su:

VIALE MAGNA GRECIA

VIA G. FORMOSO: tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia Il Responsabile del Servizio, sentito il Dirigente per l’Ordine Pubblico della Questura di Cosenza, potrà estendere o modificare le suddette disposizioni in base a sopraggiunte e imprevedibili necessità di ordine pubblico, sicurezza, variazione dei flussi di traffico ed altre contingenze. I percorsi alternativi: – I veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere via degli Stadi

– I veicoli diretti a Rende potranno percorrere via degli Stadi-via Panebianco

– I veicoli provenienti da Rende potranno percorrere via Guglielmo Marconi-Via Degli Stadi

– I pedoni, per raggiungere lo stadio, dovranno necessariamente percorrere via degli Stadi