Cosenza: palazzetto dello sport di Casali, Penna «dignità ad una struttura abbandonata da oltre un decennio»

COSENZA – “L’azione amministrativa del sindaco Franz Caruso e della sua giunta continua a produrre risultati concreti. L’ultimo esempio è il finanziamento che cambierà il volto del Palazzetto dello Sport di Casali”. E’ quanto afferma la delegata allo sport del Comune di Cosenza, Chiara Penna, che aggiunge “sono davvero felice di questo importante finanziamento che ridarà dignità ad una struttura abbandonata da oltre un decennio”.

“Si realizzano così due importanti risultati e impegni assunti in campagna elettorale; ritenere le attività sportive imprescindibili per migliorare la qualità della vita dei cittadini e riqualificare le periferie”.

“Ringrazio il sindaco e l’assessore Damiano Covelli per l’impegno profuso in tale direzione, così come la dirigente Rino e gli uffici del settore, questa struttura, una volta riqualificata, non solo rappresenterà un’importante punto di riferimento per lo sport cittadino, ma sarà anche una struttura strategica nel piano di protezione civile da poco approvato. Il finanziamento, per un importo pari a € 3.835.041,60, consentirà di poter rifunzionaluzzare completamente la struttura e renderla fruibile e al servizio dei cittadini.”