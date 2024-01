Cosenza, padre ferisce il figlio al culmine di una lite: giovane trasportato in ospedale

COSENZA – Una lite familiare è sfociata in sparatoria. Un padre ha sparato al figlio mentre si trovava nella propria abitazione, nei pressi di Viale Mancini, a Cosenza. L’accaduto è avvenuto questa sera. iL genitore avrebbe imbracciato la pistola puntandola contro il figlio e ferendolo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e il giovane è trasferito all’ospedale Annunziata ma non sarebbe in pericolo di vita. Non è chiara la motivazione che ha spinto il genitore al violento ed efferato gesto. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Cosenza.

