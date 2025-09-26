HomeArea Urbana

Cosenza, «Pace per Gaza»: decine di fiaccole accese, bandiere colorate e una veglia di preghiera

Dal Carmine a San Nicola, una preghiera silenziosa per la pace. Mons. Checchinato: “Non restiamo spettatori davanti al dolore”

COSENZA – Un corteo silenzioso, composto da decine di fedeli, si è mosso ieri dalla Chiesa del Carmine alla Chiesa di San Nicola per un’intensa veglia di preghiera per la pace e per Gaza, presieduta dall’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, mons. Giovanni Checchinato. Una partecipata manifestazione presieduta dal vescovo nel segno della preghiera per la Pace e in ascolto della Parola di Dio. Una risposta forte, sentita, commossa, all’appello accorato di Papa Leone durante l’udienza generale del 17 settembre, e a quello lanciato dalla Conferenza Episcopale Italiana già lo scorso agosto, per una “pace disarmata e disarmante”.

La Chiesa cosentina ha voluto manifestare vicinanza concreta all’umanità ferita della Striscia di Gaza, in un gesto di comunione e di preghiera. Un momento dedicato al dolore di un popolo colpito, stremato, ma non dimenticato, quello palestinese. Perchè ogni persona ha una dignità inviolabile, da rispettare e da custodire, e non si può restare spettatori davanti al dolore. Una preghiera perché cessi la violenza.

Fiaccole accese a scrivere “Pace per Gaza”, bandiere per chiedere la pace, e una presenza composta e silenziosa. La marcia silenziosa è stata un momento intenso di raccoglimento, testimonianza e solidarietà.

