Cosenza ospita la tappa della Croce Rossa Italiana per la lotta alle malattie cardiovascolari

COSENZA – Cosenza ospiterà in piazza dei Bruzi, sabato 12 e domenica 13 aprile prossimi, la sesta tappa degli “Itinerari della salute” della Croce Rossa Italiana, il tour di prevenzione cardiovascolare che attraverserà l’Italia per portare nelle piazze la campagna di sensibilizzazione finalizzata a tutelare la salute con attività informative e screening gratuiti.

“Ho accolto immediatamente e con estremo favore l’iniziativa della Croce Rossa Italiana, per la quale si è molto speso il consigliere Francesco Turco, sostenendone le diverse fasi organizzative. Cosenza è stata scelta, grazie ad una accurata analisi dei bisogni effettuata sul territorio da parte dei volontari del comitato territoriale, insieme a poche altre città, rientrando nella top ten delle 10 piazze italiane in cui si svolgeranno gli itinerari della salute. Una manifestazione, importante e lodevole, che si inserisce a pieno titolo nelle politiche di promozione della salute che stiamo portando avanti insieme all’assessore alla salute, Maria Teresa De Marco, attraverso l’organizzazione di molti momenti di sensibilizzazione e di screening gratuito rispetto a patologie rilevanti per il benessere psicofisico dei cosentini, come quella legata alle problematiche cardiovascolari”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso esprimendo compiacimento per l’attività svolta dalla CRI, con particolare riferimento ad “Itinerari della salute”.

“In questi anni – prosegue Franz Caruso – abbiamo attivato e consolidato sinergie e collaborazioni di grande valore con il mondo dell’associazionismo che ci hanno consentito di operare in maniera significativa nella promozione del benessere e della prevenzione. Oltre alle tante campagne di sensibilizzazione portate avanti, tengo a sottolineare l’intervento determinante posto in essere e che riguarda l’installazione di numerosi defibrillatori nell’intero territorio cittadino che hanno reso Cosenza una città cardioprotetta. I Dae, infatti, rappresentano dei veri e propri salvavita perché consentono di intervenire tempestivamente e con efficacia”.

“Al contempo, una corretta prevenzione delle malattie cardiovascolari –ha concluso il sindaco Franz Caruso – è fondamentale per combattere l’insorgenza di patologie rilevanti. Per questo motivo mi auguro che i miei concittadini possano usufruire della opportunità che viene loro offerta dalla Croce Rossa Italiana sottoponendosi agli screening che in molti non riescono spesso a svolgere a causa dei tempi di attesa o perché non ne hanno la possibilità”.

Le malattie cardiovascolari, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresentano la principale causa di morte a livello globale, con circa 17,9 milioni di decessi ogni anno, pari al 32% di tutte le morti mondiali. Di queste, l’85% è dovuto a infarti e ictus.

La valutazione del rischio correlato a patologie del sistema cardio-circolatorio diventa quindi molto importante nella salvaguardia della salute. Raggiungere le persone all’interno della routine quotidiana con azioni di screening permette di agire prima che sopraggiungano dei sintomi, rendendo normale e ordinaria l’azione di prevenzione.

Per questa ragione, la Croce Rossa Italiana, con il progetto “Itinerari della Salute” ha deciso di portare la prevenzione in piazza; i risultati della prima edizione della campagna hanno dimostrato l’efficacia di un approccio proattivo, con 10.000 persone raggiunte attraverso la distribuzione di materiale informativo e 475 visite cardiologiche che hanno rilevato 90 casi di patologie cardiache evidenti, 86 dei quali inviati ad accertamenti di secondo livello, come approfondimenti diagnostici o avvio di percorsi di cura presso strutture specializzate.

“L’impegno della Croce Rossa Italiana è da sempre finalizzato a rendere le comunità consapevoli dei rischi derivanti da un approccio non adeguato alla salute. Attraverso l’adozione di comportamenti responsabili è spesso possibile prevenire l’insorgere di malattie o altre difficoltà. La nostra unità mobile sarà a disposizione di quanti vorranno sottoporsi ad uno screening, attività che, già nella passata edizione, si è dimostrata uno strumento utile per rilevare problematiche che, altrimenti, non sarebbero state riscontrate. Questa iniziativa ci consente, inoltre, di confermare il nostro impegno nei confronti delle comunità, come realtà di prossimità a supporto della salute pubblica”. Così Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana.

La campagna raggiungerà dieci città con un veicolo donato da IVECO in occasione della prima edizione del progetto e allestito come unità mobile. Le attività si svolgeranno in 10 piazze italiane nei fine settimana tra marzo e maggio.

La sesta tappa sarà a Cosenza, il 12 e 13 aprile: il mezzo, con a bordo le Volontarie e i Volontari della Croce Rossa Italiana, personale medico e attrezzature diagnostiche, sarà a disposizione dei cittadini, con attività dedicate alla sensibilizzazione sulle malattie cardiovascolari, visite specialistiche e dimostrazioni di manovre di rianimazione. La prevenzione aspetta i cittadini di Cosenza e hinterland in piazza dei Bruzi, sabato e domenica, dalle 9:00 alle 19:00.