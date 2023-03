Cosenza: operatori commerciali dell’Autostazione tornano a chiedere un presidio fisso di polizia

COSENZA – L’emergenza sicurezza è un problema che c’è e permane in piazza Autostazione a Cosenza. I problemi in merito alla mancanza di sicurezza che ci sono da decenni e che gli operatori commerciali denunciano continuano ad esserci. I controlli delle forze dell’ordine eseguiti lo scorso mese di dicembre, hanno rappresentato solo un apparente e flebile deterrente, anzi. I numerosi operatori commerciali durante i controlli hanno registrato una diminuzione del fatturato, perché i posti di controllo hanno portato i potenziali clienti ad andare altrove.

La zona dove viene avviene lo spaccio di droga e dove si registrano maggiormente gli episodi di violenza, spiega un operatore commerciale, non sono dove ci sono le attività commerciali ma è nel piazzale in cui arrivano i pullman, ed è lì che ci sarebbe bisogno di un controllo giornaliero, come viene chiesto da anni, magari con la presenza quanto meno di un presidio fisso di polizia.