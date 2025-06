Cosenza, operato nel reparto di chirurgia toracica robotica diretto da Franca Melfi «vi sarò grato a vita»

- Advertisement -

COSENZA – Aperto a dicembre all’Ospedale Civile dell’Annunziata, il nuovo reparto di Chirurgia Toracica robotica diretto da una eccellenza del settore, presidente tra l’altro della società europea di Chirurgia cardiotoracica, la dottoressa Franca Melfi, calabrese di nascita e dallo scorso anno nel corpo docente dell’Università della Calabria, fa emergere la qualità della sanità anche a queste latitudini dove troppo spesso si parla solo di problemi e inefficienze.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un giovane di Martirano, in provincia di Catanzaro, operato con successo proprio nel nuovo reparto di Chirurgia Toracica a cui era stata diagnosticata la Miastenia Gravis (malattia autoimmune che compromette la comunicazione fra i nervi e i muscoli) con una neoplasia attiva nella zona del mediastino.

«mi chiamo Marco Vento, ho la “tenera” età di 33 anni e sono di Martirano, provincia di Catanzaro. Ho una storia un po’ particolare – racconta Marco che ha fatto il pugile per più di un decennio. Ha iniziato ad avere problemi fisici dovuti a ptosi palpebrale e diplopia (detta anche visione doppia, è un sintomo visivo che si manifesta con la percezione simultanea di due immagini relative ad un unico oggetto) «inizialmente attribuiti ai traumi della disciplina che ho praticato».

Successivamente i problemi sono aumentati con difficoltà di deglutizione e respirazione. «Sono venuto a capo grazie al mio Neurologo del Pugliese Ciaccio di Catanzaro e a una diagnosi di “Miastenia Gravis” con neoplasia attiva nella zona del mediastino. Subito l‘esperto dottor Nico Bosco mi ha messo nelle mani della Professoressa Franca Melfi all’Asp di Cosenza. Spesso si sente parlare di persone che accedono alle cure solo grazie a raccomandazioni, amicizie particolare o conoscenze politiche».

«Quando insieme a mia sorella ci siamo presentati in reparto per un appuntamento siamo stati accolti a braccia aperte. La dottoressa Melfi mi ha tempestivamente inserito in lista d’attesa per la rimozione appunto della neoplasia (ancora in esame istologico) in robotica. Operazione anche complessa per l’espansione del tumore in altre zone».

«La dott.ssa Melfi ha rimosso ciò che doveva nel modo migliore possibile e con amore e dedizione. Ha fatto tanto per me anche se non mi doveva niente. Lei, lo staff e tutto del reparto di chirurgia toracica dell’Annunziata sono persone bellissime, preparate, competenti e meravigliose, a cui sarò grato a vita». «Scrivo questa lettera perchè voglio evidenziare che anche in Calabria la sanità finalmente sta iniziando a funzionare».