Cosenza: Oncomed presenta il libro “Storie di una margherita dai petali arcobaleno”

COSENZA – Onco Med, l’associazione che fa prevenzione oncologica, soprattutto per indigenti, ormai da 5 anni in città, ha deciso di raccontare in un libricino, le storie e i percorsi di persone, donne e uomini, che hanno trovato sostegno nell’associazione per combattere contro il tumore. Autrice è Francesca Caruso, giornalista e presidente dell’associazione, che con “la bestia” ha avuto uno scontro diretto, e oggi, insieme a medici e volontari, aiuta gli altri ad affrontarlo.

Scritto senza tecnicismi o linguaggi letterari ma con parole semplici e coinvolgenti,

“Storie di una margherita dai petali arcobaleno” parla di paure, di angosce ma soprattutto di speranza e della grande forza che contraddistingue chi ha avuto la sfortuna di ammalarsi di cancro. In esso troviamo quell’indomabile forza della resilienza che lega tutte le storie raccolte nel libro dalla prima all’ultima pagina.

Qui la resilienza, rappresenta nei protagonisti, la regola non l’eccezione. Quella forza che deriva dalle risorse interne, la capacità di non mollare, di tenere duro rimanendo motivati di fronte alle sofferenze e al dolore, la capacità inesausta di rialzarci e quella di riuscire a non smettere di sperare contro ogni evidenza. Un libro carico di amore che fa bene al cuore e all’anima.

La presentazione sabato 24 febbraio alle 17 preso la Sala degli Stemmi della Provincia di Cosenza. Con l’autrice e la splendida voce dell’attrice Marisa Casciaro che leggerà dei brani, saranno presenti il prof. Carlo Capalbo docente universitario e direttore dell’UOC di oncologia del Mariano Santo, il dott. Gianfranco Filippelli Coordinatore delle Reti oncologiche regionali, la dottssa Angela Piattelli psico oncologa, il dott.Pier Francesco Bruno giornalista.