Cosenza, oltre un milione per le case popolari di via Popilia. Deliberato l’investimento

COSENZA – “Ben oltre un milione di euro sono stati destinati a Via Popilia per la manutenzione e la riqualificazione delle abitazioni popolari, che versano in una situazione di estremo degrado. Prosegue, così, il nostro impegno volto alla valorizzazione di quartieri fino a ieri abbandonati a se stessi e che oggi si apprestano a vivere una nuova vita, foriera di tante opportunità”. Lo annuncia il sindaco Franz Caruso a pochi giorni dalla pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune del bando di gara europea per l’appalto dei lavori, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale su proposta dell’assessore ai LLPP, Damiano Covelli.

“Su via Popilia, in particolare – prosegue il sindaco Franz Caruso – che rappresenta il quartiere più popoloso e popolare di Cosenza sono stati concentrati interventi complessivi di straordinaria valenza che consentiranno all’intera area di recuperare antichi e colpevoli ritardi. La nostra azione complessiva, infatti, è volta a incoraggiare una vita di quartiere attiva e ben integrata con l’intero territorio cittadino favorendo integrazione e coesione sociale. Non a caso, accanto agli investimenti su via Popilia, il fulcro della iniziativa politico/amministrativa messa in campo è indirizzata alla rivitalizzazione di tutti i quartieri popolari di Cosenza, dalla città vecchia a via degli stadi e a San Vito, così come alla creazione di una maggiore amalgama tra il cosiddetto centro cittadino e le periferie”.

“Il lavoro da fare è ancora tanto e la strada che dobbiamo percorrere è ancora in salita – conclude il sindaco Franz Caruso – ma in soli 20 mesi di guida del Comune è evidente ai più il cambio di passo sostanziale che abbiamo impresso ed ancora di più sarà visibile nei prossimi mesi”.

“Il progetto di manutenzione e riqualificazione a servizio delle abitazioni popolari di via Popilia – spiega l’assessore ai LLPP, Damiano Covelli – è parte del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie che stiamo portando avanti. Tant’è che è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, elenco annuale 2022. I fondi, per un milione e 180 mila euro di euro, sono indirizzati alla riqualificazione e valorizzazione urbana dei quartieri periferici. Il progetto si inserisce a pieno titolo nel mosaico di rigenerazione urbana che stiamo costruendo, volto a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.

Nuovo investimento su via Popilia: soddisfatti gli assessori

“L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso si è resa protagonista di un nuovo corposo ed importante investimento su via Popilia. Di ciò siamo particolarmente soddisfatti perché ancora una volta ed in maniera concreta si manifesta la volontà politico/amministrativa di dare finalmente attenzione e dignità a quartieri che per troppo tempo sono stati dimenticati dall’azione di governo cittadino”. Lo affermano in una nota gli assessori Francesco De Cicco e Pasquale Sconosciuto, ed i capigruppo, Francesco Gigliotti di Francesco De Cicco Sindaco, e Daniela Puzzo, di Cosenza Libera, in una nota congiunta in cui esprimono soddisfazione per la centralità che l’attuale Esecutivo Comunale, guidato da Franz Caruso, sta dando ai quartieri popolari della città.

“Riqualificare e valorizzare i quartieri popolari di Cosenza – prosegue la nota – significa innanzitutto ridare dignità ai loro residenti, la maggior parte dei quali soffrono un disagio sociale ed economico che prescinde, in molti casi dalla loro volontà. L’azione portata avanti, inoltre, a favore di queste zone lasciate al degrado ed all’incuria, esprime un impegno determinato per migliorare l’immagine stessa della città che può crescere e svilupparsi solo se non lascia indietro chi è meno fortunato di altri.

In questo contesto è parimenti importante rafforzare i legami ed i collegamenti tra i diversi quartieri della città e tra questi ed il centro urbano, per rafforzarne l’identità e la coesione. Per fare ciò, però, è necessario anche l’impegno dei cittadini che devono sostenere questi processi di rigenerazione e valorizzazione del territorio, attraverso comportamenti civili e decorosi che rispettino e tutelino il patrimonio pubblico e non deturpandolo”.

“Siamo soddisfatti di quanto è stato avviato e portato avanti in questi primi 20 mesi dalla nostra amministrazione, guidata con lungimiranza dal sindaco Franz Caruso – concludono Francesco De Cicco, Pasquale Sconosciuto, Francesco Gigliotti e Daniela Puzzo – perché rispecchia sotto ogni punto di vista il nostro impegno politico per Cosenza ed i cosentini”.