COSENZA – Sono più di 500 i giovani provenienti dalla diocesi cosentina che stanno raggiungendo Roma per partecipare al Giubileo Mondiale della Gioventù, al via questa sera nella Capitale. L’evento, organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana con il coinvolgimento di movimenti ecclesiali, associazioni e realtà regionali, vedrà la presenza di migliaia di ragazzi da tutta Italia nei luoghi simbolo del Giubileo: San Pietro e Tor Vergata. I giovani stanno arrivando con percorsi differenziati, alcuni già presenti in città, altri ancora in cammino o in fase di preparazione immediata. La Pastorale Giovanile diocesana ha portato a Roma 65 giovani, già attivi nelle attività e che hanno ricevuto il mandato dal Vescovo. Con loro ci saranno anche 70 ragazzi dell’Azione Cattolica, che si uniranno a Roma alla grande famiglia associativa nazionale.

Una delle presenze più significative è quella degli scout dell’Agesci, oltre 150 giovani provenienti dalle zone “Terra dei Bruzi” e “Passo del Pellegrino“, attualmente impegnati in attività a Molarotta, nella Sila, insieme ad altri scout calabresi. Dopo la messa prevista per il 31 luglio, celebrata con alcuni vescovi, partiranno anche loro alla volta della Capitale. In totale, saranno circa mille i giovani calabresi che prenderanno parte al Giubileo. Molto attiva anche la rete delle comunità del Cammino Neocatecumenale, che ha registrato la partecipazione di 100 giovani seguiti nelle realtà parrocchiali della diocesi. A loro si aggiungono 21 giovani oblati, 55 ragazzi della Gioventù Francescana, e almeno 40 partecipanti provenienti da piccoli gruppi e associazioni varie, molti dei quali sono già a Roma. Un entusiasmo contagioso, quello che accompagna questi giovani pellegrini, che stanno vivendo con spirito di fede e comunità questo importante appuntamento ecclesiale.

– Martedì, 29 luglio è in programma alle ore 19:00 la Santa Messa di benvenuto della chiesa di Roma presso Piazza San Pietro.

– Mercoledì 30 luglio sarà una giornata dedicata al “Dialogo con la città”. Per questo motivo verranno organizzate, in vari punti della città, attività di carattere culturale, artistico e spirituale dalle ore 10:30 alle ore 18:00.

– Giovedì 31 luglio, sarà la seconda e ultima giornata dedicata al “Dialogo con la città”. Il programma prevede, come per mercoledì 30 luglio, una serie di attività dislocate per Roma.

– Venerdì 1º agosto sarà il giorno dedicato alla Penitenziale. Sarà infatti possibile per i giovani ricevere il Sacramento della Riconciliazione presso il Circo Massimo dalle ore 10:30 alle ore 18:00.

– Sabato 2 agosto i giovani si recheranno a Tor Vergata per attendere la Veglia con papa Leone XIV, che si terrà dalle ore 20:30 alle ore 21:30. I ragazzi poi passeranno la notte a Tor Vergata.

– Domenica 3 agosto, a conclusione del Giubileo dei Giovani 2025, papa Leone XIV alle ore 09:30 presiederà la Santa Messa conclusiva a Tor Vergata. Il pomeriggio inizierà poi la partenza dei giovani da Roma.